Упражнения для мощного интеллекта

Как стать умнее в наступившем году? В этом помогут новые научные достижения, пишет The Daily Beast. Ученые дают практические рекомендации, которые несложно выполнять в быту, но, увы, развеивают мифы о пище, которая якобы укрепляет интеллект, отмечает журналистка Шэрон Бегли, пишет Иннопресса.

Самое многообещающее - открытие, что коэффициент IQ можно повысить. "Долгое время считалось, что с раннего детства IQ остается более или менее неизменным", - напоминает автор. Однако, если верить статье из Nature, IQ за четыре года может вырасти на 21 пункт или снизиться на 18. Разница колоссальная: например, 110 пунктов - это "среднестатистический интеллект", а 130 - "одаренность", разъясняет Кэти Прайс из Университетского колледжа в Лондоне, руководившая исследованиями.

В исследованиях Прайс участвовали лица 12-20 лет. Однако сама Прайс полагает, что результаты ее исследований верны для людей всех возрастов. Дело в том, что недавно ученые обнаружили: мозгу свойственна "нейропластичность", он создает новые нейроны даже в возрасте старше 60-70 лет.

В этой связи автор напоминает, что улучшение сенсорно-двигательных способностей может улучшать когнитивные. "Научитесь вязать, разбираться в классической музыке или жонглировать: возможно, так вы повысите свой IQ", - советует она.

Другое неожиданное открытие было сделано в 2008 году: оказывается, кратковременная память - опора общего уровня интеллекта. Ученые под руководством Сюзанн Джеггли из Мичиганского университета тренировали взрослых добровольцев выполнять трудное задание на развитие кратковременной памяти. Чем дольше участники практиковались, тем лучше становились их способности логически мыслить и решать задачи.

Еще один способ поднять IQ - улучшить способность мозга сосредотачиваться, рекомендует издание. Некоторым помогают препараты-стимуляторы, повышающие уровень допамина. По данным исследователей, память и способность переключать внимание развиваются у геймеров. Помогает и страстный интерес, по словам Кэти Прайс: если вы равнодушны к тому, что читаете, видите или слышите, то оно изгладится из вашей памяти.

По мнению издания, тренировать мозг не так уж трудно. "30-минутная прогулка 5 раз в неделю стимулирует выработку белка BDNF - нейротрофического фактора мозга, который подпитывает создание новых нейронов и синапсов в процессе обучения", - говорится в статье.

Дневной сон после заданий, утомляющих гиппокамп, не просто восстанавливает умственные способности, но и может их улучшать, обнаружили психолог Мэтью Уокер и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли. Компании Nike и Google правильно делают, что предоставляют сотрудникам специальные комнаты для "тихого часа", замечает автор. Уокер рассудил, что во сне гиппокамп переносит информацию в долговременную память. В результате информация лучше запоминается, а способность воспринимать свежую информацию улучшается.

Даже без сиесты мозг находит способ расслабиться - предается грезам или перестает мыслить. Ученые из японского университета Тохоку обнаружили: чем активнее кровоснабжение в "белых клеточках" мозга в момент отдыха, тем быстрее и лучше человек выдает новаторские идеи, пишет журнал, ссылаясь на публикацию в ноябрьском номере PLoS One. "Отложите смартфон и дайте своему мозгу побездельничать", - советует автор.

Для повышения проницательности служит кофеин, как показало исследование, опубликованное в Nature Neuroscience. У крыс после уколов кофеина становятся активнее связи нейронов в гиппокампе, что улучшает обучение и запоминание.

Самая проверенная стратегия - одновременно самая трудная: выучить иностранный язык. Свободное владение двумя языками побуждает префронтальную кору активнее работать, что улучшает умение решать задачи и переключать внимание и оттягивает на 5 лет появление старческого слабоумия, обнаружила Эллен Бялисток из Йоркского университета (Канада).

А есть ли специальная диета для поумнения? Увы, в 2010 году исследователи из Duke Evidence-Based Practice Center заключили, что многие хваленые рецепты не работают. Пищевые добавки с витаминами B6, B12 и E, а также фолиевая кислота никак не влияли на сохранение когнитивных функций и уж тем более их улучшение. Средиземноморский рацион питания (рыба, фрукты, овощи, оливковое масло) тоже ничего не дает. Правда, есть данные, что куркума и гранатовый сок могут улучшать память или другие когнитивные функции.

Исходя из всего вышеизложенного, журнал формулирует рецепт поумнения: "мнемонические упражнения, сдабриваемые кофеином, перемежаемые здоровым сном и аэробикой, упражнения для улучшения внимания на компьютере, чтение, наблюдение и работа с долгими перерывами для отдыха мозга".