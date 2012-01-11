У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
11:53, 11 января 2012Зарубежные новости
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Возможно гигантское цунами
У берегов индонезийской провинции Ачех во вторник вечером произошло землетрясение магнитудой более 7.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Объявлено предупреждение о возможности появления гигантской волны – цунами, отмечает радио «Свобода».
Индонезия находится в так называемом «огненном кольце» – линии вулканов и тектонических разломов на юго-востоке Азии.
В конце 2004 года в этом регионе произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к появлению в Индийском океане цунами, унесшего жизни 230 тысяч человек.
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