У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

У берегов индонезийской провинции Ачех во вторник вечером произошло землетрясение магнитудой более 7.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Объявлено предупреждение о возможности появления гигантской волны – цунами, отмечает радио «Свобода».

Индонезия находится в так называемом «огненном кольце» – линии вулканов и тектонических разломов на юго-востоке Азии.

В конце 2004 года в этом регионе произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к появлению в Индийском океане цунами, унесшего жизни 230 тысяч человек.