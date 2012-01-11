Морские водоросли сжигают жир

Согласно результатам нового исследования команды специалистов из Университета Копенгагена, введение в рацион морских водорослей способствуют повышению эффективности любой диеты и помогают девушкам, желающим избавиться от лишнего веса, сделать это гораздо быстрее.

По словам ученых, такой эффект обусловлен содержанием в них большого количества пищевых волокон, так называемых альгинатов, которые позволяют быстрее ощущать насыщение, меньше есть и, как следствие, потреблять меньше калорий и быстрее худеть.

Как отмечает профессор Мортен Георг Йенсен, один из авторов исследования, они с коллегами провели серию экспериментов с участием двух групп испытуемых, часть из которых придерживались обычной диеты, а в рационе остальных дополнительно присутствовали бурые водоросли. Как оказалось, дамы, составлявшие вторую группу, ели в целом меньше и, соответственно, добивались более выраженных успехов в потере веса. В общей сложности наблюдение за добровольцами продолжалось в течение 12 недель.

Альгинаты в желудке образуют собой гель, который занимает в нем место, а в мозг посылаются сигналы о насыщении. По свидетельству доктора Йенсена, во второй группе отмечались на 80% более заметные положительные результаты. Средний показатель потери лишнего веса среди женщин, которые регулярно употребляли бурые водоросли, составлял на 1, 7 кг больше, чем в группе плацебо. Ученые отмечают, что не последнюю роль в этом также играет уменьшение общего количества жира в организме испытуемых.

vegopolis.ru