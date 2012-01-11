В России аномальный холод: -60 градусов мороза

Сильные морозы охватили огромные пространства Якутии. Самая низкая зафиксированная температура - минус 60 градусов. Утром 11 января в Якутии и на Дальнем Востоке России ударили аномальные морозы, пишет ТСН.

В районном центре Ытык-Куеля столбики некоторых градусников упали до отметки минус 58 - минус 60 градусов. По официальным данным якутских синоптиков, в Ытык-Кюеле - минус 56 градусов. В районе 14 населенных пунктов, в них проживает около 17 тысяч человек. Во всех школах отменены занятия, также закрыты детские сады.

50-градусные морозы охватили огромные пространства Якутии - более десятка населенных пунктов республики живут и работают при такой температуре. Холода не будут отступать еще несколько дней. В Якутске в ближайшие дни ожидается минус 55 градусов. Якутский холодный фронт раскинулся над всем Дальним Востоком.

Морозы от минус 30 до минус 40 градусов и ниже этой отметки регистрируются на Колыме, Чукотке, в Амурской и Еврейской автономных областях, в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Только Курильская гряда остается относительно "теплым" местом - на островах сохраняется от 7 до 11 градусов ниже нуля. В европейской части России пока не так холодно, но температура там также снижается. Синоптики ожидают, что в Москву "настоящая зима" придет к концу недели - столбики термометров опустятся до 6 - 8 градусов ниже нуля ночью и до минус 2 - минус 4 градусов днем.

