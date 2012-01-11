Список самых полезных продуктов 2012 года

Американские ученые, опираясь на проведенное исследование, назвали самые полезные продукты 2012 года, пишет

РИА Новости.

Лидируют, по мнению диетологов, помидоры, содержащие в себе много антиоксидантов. Сразу за ними следует сладкий перец и ягоды, богатые витаминами и минералами. В рейтинг самых полезных продуктов 2012 года также вошли соевые орехи – нежирная и низкокалорийная замена классических орехов. Ученые выделили и йогурты, которые очень полезны для микрофлоры. Также специалисты отметили способность шпината бороться с раковыми клетками.

В самом конце списка оказались оливковое масло, являющееся источником мононенасыщенных жиров, а также нежирная говядина и лосось, богатые белками.