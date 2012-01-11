Как не впасть в депрессию после праздников?

Вернуться на работу после длительных новогодних праздников, избежав депрессии и расстройств, можно, соблюдая рекомендации опрошенных врачей: вернуться к будничному ритму жизни за 2-3 дня до конца каникул и не погружаться в дела с головой в первый рабочий день.

Новогодние и рождественские каникулы в России в 2012 году длятся 10 дней: с 31 декабря по 9 января.

Врач-психотерапевт Константин Ольховой порекомендовал отдыхающим "один четкий прием", который позволит без излишних нервов и депрессии вернуться на работу после длительных и веселых праздников.

Несмотря на желание погулять максимально, нужно оставить один день на адаптацию. Например, если вы уезжаете далеко от дома, то лучше вернуться домой не девятого января вечером, а хотя бы восьмого вечером, - сказал врач. По его словам, обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется около двух суток.

"Бросаться в дела сразу же после возвращения на работу тоже не очень полезно. В первые дни на работе нужно осмотреться, привыкнуть заново к рабочему месту", - сказал он. Ольховой заметил, что наиболее продуктивными днями недели считается вторник и среда.

"Если дела подождали вас 10 дней, то и еще один день подождут", - добавил психотерапевт.

Врач-сомнолог Сергей Ярош считает, что бессонная новогодняя ночь не может сказаться на здоровье большинства людей. "Но тем, кто обычно испытывает трудности с засыпанием, у кого бессонница, медицинские рекомендации могут быть только такими: вовремя ложиться и вовремя вставать", - сказал врач.

По его словам, в ситуации, когда новогодние каникулы длятся 10 дней, за 2-3 бессонные ночи можно нарушить режим. "По крайней мере, за 2-3 дня до выхода на работу нужно постараться вернуться к будничному ритму жизни, ложиться спать и просыпаться в такое время, в которое вы привыкли во время рабочей недели", - заметил Ярош.

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