Свекольный тоник - лучший завтрак

Как утверждают американские ученые, регулярное употребление свекольного сока прекрасно подходит для тонизирования мозга.

А именно улучшает кровоток и насыщение клеток кислородом. В исследовании участвовали 14 пациентов в возрасте от 70 лет и старше. Эксперимент длился четыре дня. Ежедневно утром к обычному завтраку испытуемых добавляли по стакану свежего свекольного сока.

Уже со вторых суток наблюдений стало очевидно, что после такого завтрака кровоток заметно улучшается, насыщение кислородом растет.

vegopolis.ru