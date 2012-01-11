Свекольный тоник - лучший завтрак
09:04, 11 января 2012Зарубежные новости
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Заметно улучшает кровоток в мозге
Как утверждают американские ученые, регулярное употребление свекольного сока прекрасно подходит для тонизирования мозга.
А именно улучшает кровоток и насыщение клеток кислородом. В исследовании участвовали 14 пациентов в возрасте от 70 лет и старше. Эксперимент длился четыре дня. Ежедневно утром к обычному завтраку испытуемых добавляли по стакану свежего свекольного сока.
Уже со вторых суток наблюдений стало очевидно, что после такого завтрака кровоток заметно улучшается, насыщение кислородом растет.
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