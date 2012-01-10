Стволовые клетки вылечили диабетиков I типа

Группа исследователей из Университета Иллинойса в Чикаго под руководством ЮН Чжао (Yong Zhao) предложила новый метод терапии диабета I типа. Он заключается в совместном инкубировании лимфоцитов больных и стволовых клеток пуповинной крови здорового донора, в результате чего после возвращения лимфоцитов в организм в нем восстанавливается продукция инсулина.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine, передают «Медновости».

Новый подход ученые назвали терапией с помощью обучающих стволовых клеток (Stem Cell Educator therapy). Как отмечают авторы исследования, лимфоциты, или Т-клетки иммунной системы больного, медленно проходя через иммобилизованные кроветворные стволовые клетки пуповинной крови, "переобучаются" таким образом, что утрачивают способность разрушать производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы.

Инсулин необходим для нормального обмена глюкозы в организме. При диабете I типа его синтез нарушается вследствие атаки иммунной системы на бета-клетки поджелудочной железы. В результате этого глюкоза накапливается в крови, и для ее поступления в ткани человека требуются постоянные инъекции препаратов инсулина.

В экспериментах чикагских ученых совместная инкубация лимфоцитов и столовых клеток продолжалась от двух до трех часов, первый прогресс в производстве собственного инсулина организмом больного был отмечен спустя 12 недель.

Показателем восстановления функции бета-клеток был С-пептид. Это соединение является побочным продуктом синтеза инсулина. Определение концентрации С-пептида в крови позволяет охарактеризовать способность бета-клеток производить инсулин. Достаточно высокий уровень С-пептида держался в крови всех больных диабетом I типа на протяжении 24 недель.

В испытаниях терапии обучающими стволовыми клетками приняли участие 15 человек.