Миндаль снижает холестерин
13:04, 10 января 2012Зарубежные новости
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С сахаром – полезен при кашле…
Американские ученые из университета Тафтс в Бостоне, штат Массачусетс, пришли к выводу, что пригоршня миндаля в день поможет снизить уровень вредного холестерина в организме.
Перед употреблением подопытные сдавали анализ крови и мочи. Все они имели завышенный уровень холестерина. Было предложено три различных диетические рационы, но с одинаковым количеством калорий. Самым полезным оказался миндаль.
Также миндаль с сахаром полезен при кашле, астме, плеврите. Разновидность горького миндаля используют при лечении женских болезней.
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