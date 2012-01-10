Миндаль снижает холестерин

Американские ученые из университета Тафтс в Бостоне, штат Массачусетс, пришли к выводу, что пригоршня миндаля в день поможет снизить уровень вредного холестерина в организме.

Перед употреблением подопытные сдавали анализ крови и мочи. Все они имели завышенный уровень холестерина. Было предложено три различных диетические рационы, но с одинаковым количеством калорий. Самым полезным оказался миндаль.

Также миндаль с сахаром полезен при кашле, астме, плеврите. Разновидность горького миндаля используют при лечении женских болезней.