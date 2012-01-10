Чем вреден маргарин

Резко увеличивает холестерин

Британские врачи настаивают на запрете употребления продуктов, содержащих трансжиры. Исследование, проведенное медиками, показало, что употребление маргарина резко увеличивает уровень плохого холестерина в крови. Это ослабляет иммунитет, а также ухудшает качество спермы у мужчин. Ученые рекомендуют вместо сливочного масла и маргарина употреблять в пищу натуральные растительные масла. vrach.tv

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