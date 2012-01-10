Чем вреден маргарин
11:37, 10 января 2012Зарубежные новости
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Резко увеличивает холестерин
Британские врачи настаивают на запрете употребления продуктов, содержащих трансжиры.
Исследование, проведенное медиками, показало, что употребление маргарина резко увеличивает уровень плохого холестерина в крови.
Это ослабляет иммунитет, а также ухудшает качество спермы у мужчин.
Ученые рекомендуют вместо сливочного масла и маргарина употреблять в пищу натуральные растительные масла.
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