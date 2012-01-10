Ездить в метро - полезно

Поездки на метро по полчаса каждый день помогут существенно укрепить кости и суставы.

Положительный эффект достигается благодаря интенсивному вибрационному воздействию.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия. Они заверили, что разработанная ими так называемая "вибротерапия" дает потрясающие результаты.

Врачи отметили заметное уплотнение структуры бедренной кости, особенно в районе тазобедренного сустава. Это одно из самых тонких мест человеческого скелета, у пожилых людей переломы шейки бедра лидируют среди причин инвалидности.

Большинство врачей, несмотря на положительные результаты исследований, проведенных учеными из Джорджии, не станут советовать своим пациентам увлекаться вибрацией. Механические колебания высокой частоты могут стать причиной нарушений нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Так, в медицинской классификации предусмотрен даже специальный термин "вибрационная болезнь". Это патология, которая характеризуется целым рядом неприятных симптомов - от потери чувствительности кончиков пальцев рук до постоянных головных болей, головокружения и обмороки, нарушения слуха и ориентации в пространстве.

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