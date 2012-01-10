В Латвии перевернулся товарный поезд с химикатами

Товарный поезд из Беларуси, перевозивший химический вещества, в ночь на понедельник сошел с рельсов и перевернулся неподалеку от латвийского города Даугавпилс, в результате произошла утечка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной пожарно-спасательной службы.

Поезд следовал из Беларуси в латвийский город Вентспилс. В результате аварии с рельсов сошли 16 цистерн с химическими веществами, три из них были сильно повреждены. Утечка химических веществ - минеральной смазки и технического растворителя - составила порядка 360 тонн.

Спасатели возвели вокруг места утечки защитный вал. Общая площадь загрязнения составляет 4 тысячи квадратных метров. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

На месте ЧП в настоящий момент работают спасатели, полиция и представители Даугавпилской краевой думы.

По данному факту начато расследование.