Золото победит рак

Египетские ученые доказали эффективность лечения рака с помощью золота. На пресс-конференции, которая состоялась в Национальном центре научных исследований в Каире, ученые заявили, что им удалось остановить рост клеток рака с помощью наночастиц золота.

В ходе эксперимента наночастицы золота были доставлены к опухоли с помощью лазера. При этом воздействие оказывается только на больные клетки, избегая здоровые. Сейчас ученые приступили к клиническим испытаниям нового метода на животных.

Наночастицы золота могут остановить рак, приводя к атрофии кровеносных сосудов злокачественной опухоли. Если испытания на животных пройдут успешно, ученые будут готовы тестировать новый метод на онкобольных людях.

itar-tass.com