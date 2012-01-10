У толстых детей здоровье, как у 45-летних

Состояние сосудов у детей, страдающих ожирением, такое же, как у людей в 45 лет. Следовательно, риск сердечного приступа в таком раннем возрасте не меньше, чем у взрослых, заявили американские исследователи.

В исследовании участвовали 70 подростков 13-ти лет, из которых 40 страдали ожирением. У них с помощью ультразвука измеряли толщину стенок сонной артерии. У детей с ожирением зафиксировано накопление жировых бляшек на стенках сосудов, что затрудняет кровообращение. Закупорка артерий может стать причиной сердечного приступа в возрасте до 30 лет.

medexpert.org.ua