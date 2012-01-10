Чем спасать желудки после новогодних праздников

Организм лучше перенесет праздники, если после застолий есть горячие овощные супы, а между торжественностями с употреблением алкоголя делать перерыв - в 5-6 дней, убеждают врачи-диетологи.

Заправленные майонезом салаты могут стать источником бактериального загрязнения и привести к отравлению, поскольку длительное время стоят в теплом месте. Срок их хранения в холодильнике не превышает 12 часов.

Специалисты также рекомендуют не менять режим питания в тот день, на который запланирована большая гулянка. Это поможет снизить нагрузку на организм.

Как сообщалось, за неделю новогодних праздников украинцы съедают 40-дневную норму мяса, от которого они отказываются в период поста перед рождественскими праздниками.

vidido.ua