Подарите волосам здоровье

Безусловно, обеспечить волосам красоту и здоровье можно только благодаря тщательному уходу за ними, да и делать это следует правильно.

Мы хотим предложить вашему вниманию не только средства, которые помогут вам осуществлять качественный уход за ними, но и поведать о возможностях фена, который можно и нужно использовать не только в качестве сушки для волос.

Фен является прекрасным средством и от грибка, так как часто причиной грибковых заболеваний является банальная сырость. А феном можно просушивать ноги после водных процедур, особенно это касается межпальцевых складок. Это поможет вам в лечении грибковых заболеваний и предотвратит их появление.

Даже боль в затылочной части можно снять при помощи фена, для этого необходимо лишь заколоть волосы сзади и направить струю теплого воздуха на те участки, которые являются источниками боли. Но, при этом не следует подносить фен к голове ближе, чем на десять сантиметров, в противном случае можно пересушить не только волосы, но и кожу.

Перейдем к уходу непосредственно за волосами.

На первом этапе следует их тщательно расчесать, так как после мытья они обязательно спутаются.

Шампунь при мытье головы лучше всего наносить дважды. Первым его нанесением вы смоете с волос пыль и сало, а вторым – позволите своим волосам впитать в себя полезные компоненты моющего средства. Намыливать голову следует тоже правильно, а значит, делать это следует от корней к кончикам волос. Такое направление совпадает с направлением роста чешуек, а, следовательно, не травмирует волосы.

Секрет красоты волос индийских женщин заключается в том, что мытье головы осуществляется ими горячей водой, а вот споласкивают их холодной водой.

Не стоит делать акцент на косметических средствах, которые в широком ассортименте предложены торговлей, можно приготовить средства в домашних условиях, которые не будут уступать промышленным по эффективности воздействия на волосы.

Для приготовления домашней маски для волос вам потребуется взять по одной чайной ложке касторового и репейного масла, добавить две чайные ложки лимонного сока и все ингредиенты тщательно перемешать. Смесь следует нанести на волосы и хорошо втереть ее в корневую часть, оставьте маску на полтора часа.

После этого ее следует смыть теплой водой с добавлением яичного желтка.

