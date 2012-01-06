Как очистить желчные протоки

Достаточное количество людей нуждается в прочистке желчных протоков и предотвращении забрасывания желчи в желудок. По этой причине мы хотим вам помочь в решении данной проблемы и сообщим о том, что вам понадобится для проведения лечения.

Возьмите половину стакана изюма без косточек, тщательно промойте его и сложите в стакан, затем залейте содержимое чистой холодной водой. Стакан с этой составом следует оставить на сутки для того, чтобы он настоялся.

Наутро следующего дня следует выпить получившийся настой, не вставая с постели, натощак, тем более, что настой из изюма имеет приятные вкусовые качества. Затем следует лечь на правый бок на грелку и сохранять такое положение следует в течение полутора-двух часов.

Если же под рукой нет грелки, то можно воспользоваться полутора-двух литровой бутылкой, наполненной горячей водой. Конечно же, заниматься таким лечением лучше всего в выходные дни. Проделайте подобную процедуру два-три раза, чтобы эффект был полным.

А вот если говорить о желчи медицинской, то ее с успехом можно использовать при наличии пяточной шпоры. Для этого следует делать на область пятки круглосуточные компрессы из желчи, меняя их на день и на ночь. При наложении такого компресса следует утеплить ногу, надев на нее предварительно целлофановый пакет. Поверьте, этот рецепт дает превосходный результат, который позволит вам на длительное время забыть о проблеме.

