В Бразилии родился здоровый двухголовый ребенок (фото)

Жительница Бразилии родила ребенка с двумя головами, пишет Daily Mail. Медицинское обследование показало, что все органы новорожденного функционируют нормально.

25-летняя Мария де Назаре (Maria de Nazare) из сельской местности в штате Пара на севере страны была уверена, что ожидает близнецов – такие результаты были получены при обследовании по поводу беременности. Незадолго до родов она ощутила боль в животе и обратилась в больницу города Анажас, пишет medportal.ru.

Сотрудники медицинского учреждения приняли решение выполнить женщине кесарево сечение. В ходе операции, проведенной в ночь на 19 декабря, на свет появился младенец массой 4,5 килограмма с двумя головами.

По сути, новорожденный является сросшимися близнецами с общими конечностями и туловищем, но разными головами. Обследование показало, что у него две головы и два позвоночника, однако внутренние органы не дублированы. При этом, к удивлению врачей, организм ребенка функционирует совершенно нормально.

21 декабря мать со сросшимися близнецами, названными Эманоэль (Emanoel) и Жезус (Jesus), были доставлены на вертолете в больницу Санта Каса в столице штата Белеме для дальнейшего наблюдения. Директор этого учреждения Нейла Дахас (Neila Dahas) сообщила, что поскольку обе головы функционируют нормально, речи о удалении одной из них не идет. "В настоящий момент мы думаем лишь о том, чтобы поддерживать ребенка в хорошем состоянии и посмотреть, как он развивается", - заявила она.

Как сообщается, Де Назаре, уже имеющая троих детей, совершенно не переживает по поводу двухголовости новорожденного и желает побыстрее вернуться с ним домой. Она находится рядом с ребенком все время и прикладывает к груди оба его рта.

Авторы заметки также отмечают, что ранее в этом году в восточном бразильском штате Параиба также родился двухголовый младенец. Он скончался через несколько часов после рождения из-за недостаточного кровоснабжения одной из голов.

На фото - Эманоэль и Жезус де Назаре. (Фото бразильской газеты Diario do Para)