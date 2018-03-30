Невралгия - болезнь-хамелеон

Маскировка – прекрасное средство в борьбе за выживание в дикой природе. Безобидные животные сливаются с ландшафтом или отпугивают потенциальных врагов хищной раскраской. Как ни странно то же самое имеет место среди болезней: одни недуги маскируются под другие, доставляя мучения пациентам и вводя в заблуждение врачей. Характерный тому пример - невралгия.

Само слово «невралгия» произошло от греческих «neuron» и «algos» – «нерв» и «боль». Соответственно, невралгия - заболевание, вызванное поражением периферических нервов, которое проявляется в виде сильнейшей приступообразной боли по ходу поврежденного нерва. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, в последнем случае боль становится особенно мучительной. Что характерно: обычные обезболивающие средства зачастую не помогают.

Поскольку нервные окончание расположены по всему телу человека, невралгия может маскироваться под совершенно другие заболевания, например, под почечную колику, сердечный приступ, остеохондроз, гастрит – список можно продолжить до бесконечности…

Коварство невралгии заключается еще и в том, что причин, которые могут вызвать заболевание, великое множество. В первую очередь, это инфекционные процессы в зоне определенного нервного сплетения; травмы; механическое сдавливание, например, при грыжах позвоночных дисков; разнообразные токсические поражения – начиная от алкогольного, заканчивая отравлением тяжелыми металлами, пишет www.medportal.ru.

Кроме того, в появления болей могут быть повинны и аллергические реакции, и нарушения в иммунной системе, и гормональные сдвиги, и хронические заболевания, как нервной системы человека, так и других органов. Специалисты подчеркивают, что в редких случаях «точкой отсчета» невралгии бывает только один фактор, как правило, их несколько.

Итак, никто не застрахован от этого заболевания: многоликого, а по сути - примитивного, поскольку боль – спутник человека на протяжении всей его жизни.

В Древней Греции с болью боролись с помощью различных одурманивающих веществ растительного происхождения, древние славяне пользовались заговорами, ассирийские врачеватели «обезболивали» сдавливанием сосудов на шее.

В Англии XIX века в больницах рядом с операционными устанавливали… колокола, чтобы заглушить крики больных.

Боль, которая возникает в ответ на какое-либо повреждающее воздействие, например, при ушибе или ожоге – это, так называемая, физиологическая боль. Как только ткани восстановятся от травмы – она исчезает.

В случае с болью нервного происхождения речь идет о хронической боли – ведь она появляется уже без участия внешних факторов, за счет негативных изменений внутри организма.

Самый частый тип невралгии – невралгия тройничного нерва. Это заболевание широко распространено по миру, в основном среди прекрасной половины человечества. Боль может захватить любые части лица – в зависимости от того, какая ветвь нерва затронута. По свидетельству пациентов и врачей – это одно из самых мучительных недугов. Боль при приступе столь интенсивна, что человек замирает в той позе, в которой, так сказать, был застигнут. Если учесть то, что без лечения приступы удлиняются по времени, а обычные анальгетики не помогают, человек может достаточно долго страдать, не осознавая всей серьезности своего положения.

Вот типичная ситуация для пациентов с невралгией тройничного нерва.

«Одна из постоянных клиенток вот уже несколько дней приходит в аптеку с мучительной гримасой на лице, скупая при этом все обезболивающие сразу. Отговорить женщину от покупки очередной партии бесполезных для нее лекарств совершенно невозможно, хотя ясно, что причина недомогания – не обычная головная боль, а что-то более серьезное. А уж говорить о необходимости посещения невролога не стоит и заикаться… Несчастная тут же разражается речью: «Не хотите помочь больному человеку – так и скажите!» и так далее. Выглядит такая пациентка очень и очень неприглядно, потухший взгляд и синие тени под глазами говорят о бессоннице и о том, что никакие лекарства не помогают. Окончательно измученная болями женщина в итоге все же попадает на прием к врачу, который назначает ей адекватное лечение, и она вновь приходит в аптеку, но уже за совсем другим препаратом – рецептурным, назначенным в комплексном лечении невралгии тройничного нерва. Апофеозом этого растянутого во времени противостояния становится фраза клиентки: «А все-таки Вы были правы…», адресованная фармацевту.»

Невралгия тройничного нерва – настоящий враг – внезапный и беспощадный, приступы возникают настолько неожиданно, что человек, в конце концов, начинает жить в постоянном страхе этой боли и заранее принимать всевозможные лекарства, хотя это не приносит никой пользы. Причем спровоцировать приступ могут безобидные на первый взгляд действия: бритье, чистка зубов, умывание, и даже эмоциональный разговор или еда! Некоторые зоны на лице становятся гиперчувствительными, одно прикосновение, например, к губам, может вызывать усиление боли и увеличение времени приступа.

Многие современные исследователи как и ученые прошлого придерживаются той точки зрения, что эмоциональные психологические переживания имеют огромное значение в процессе возникновения невралгий. В частности, австрийский психиатр Альфред Адлер (ученик самого Фрейда), еще в прошлом веке подчеркивал этот факт. Наряду с некоторыми анатомическими предрасположенностями к появлению заболевания, это всегда учитывается в лечении.

«Картинным» признаком заболевания, отлично иллюстрирующим весь негатив процесса, является тик – подергивания мышц во время приступа. Ни одно заболевание не может быть приятным, но невралгия, пожалуй, – одно из самых мучительных с точки зрения болевых проявлений, деформирующая не только здоровье человека, но и значительно влияющая на его привычный жизненный распорядок.

Существует еще несколько типов невралгий, также часто встречающихся в практике врача, например, межреберная невралгия, невралгия затылочного нерва и другие. Но все же первое место по значимости остается у невралгии тройничного нерва.

Невралгии предполагают комплексное лечение, включающее не только медикаментозную терапию, но и физиолечение, рефлексотерапию, и даже хирургическое лечение в тяжелых случаях. Особенно стоит сказать об обезболивающих препаратах – они могут помочь только в совокупности со специфическими лекарственными средствами, которые назначает врач-невролог.

Олеся Донченко,

семейный врач

