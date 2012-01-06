Настоящая кутя должна быть из пшеницы. Классический рецепт

Кутя – блюдо, с которого в Украине начинают трапезу в Свят вечер. О кутье впервые упоминается в начале XII века в летописи Повесть временных лет. В старину кутю готовили чаще всего из пшеницы, реже из ячменя. Зерна толкли в ступке, но так чтобы не раздробить их, а только содрать с них шелуху. В более позднее время кутю стали делать из риса, пишет www.pravda.rv.ua. Первоначально кутю готовили с медом или сытой (разведенным медом). В поздние времена в кутю стали добавлять маковое молоко (запаренный и растертый мак), изюм, а также измельченные орехи и сахарный сироп.

Продукты, из которых готовится кутя имеют символическое значение:

Зерно является символом воскресшей жизни.

Мед считается символом здоровья и благополучного быта (сладкой жизни).

Мак символизирует достаток в семье.

Считают, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутя, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье. Поэтому в канун Рождества (в Свят вечер) кутю называли богатой и делали её очень вкусной.

Рецепт приготовления

Продукты, необходимые для приготовления пшеничной кути:

1 стакан зерен пшеницы;

100 г мака;

100 г ядер грецких орехов;

1-3 столовые ложки меда;

100 г изюма;

cахар по вкусу.

Зерна пшеницы толкут в деревянной ступе деревянным пестиком, периодически подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла.

Затем ядро отделяют от шелухи, просеивая и промывая.

На воде из чистых зерен варят обычную рассыпчатую постную жидкую кашу, охлаждают, подслащивают по вкусу.

Отдельно растирают мак до получения макового молочка, добавляют мед, все перемешивают и добавляют к пшенице. Если каша густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой.

Изюм обдать кипятком, воду слить, перебрать ягоды, удаляя плодоножки. В конце добавляют толченые ядра грецких орехов.

Для подслащивания лучше использовать только мед.