Метеорологи прогнозируют сход лавин в Северных Альпах
Выпало очень много снега
В Северных Альпах на территориях французских департаментов Савойя, Верхняя Савойя и Изера возможен сход лавин.
Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на французский метеорологический центр.
Опасность схода лавин возникла после выпадения значительного количества снега в последние дни в этом регионе.
“Многочисленные и сильные лавины возможны, учитывая выпадение значительного количества снега”, - отмечает метеорологический институт страны.
За последние сутки в Северных Альпах выпало от 60 до 80 сантиметров снега. Таким образом, общая толщина снежного покрова на высоте 2 тыс. м над уровнем моря достигла почти 1,5 метра.
Уменьшение интенсивности снежных осадков в Альпах ожидается в пятницу, однако риск схода лавин сохранится до полного прекращения осадков.