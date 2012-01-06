Метеорологи прогнозируют сход лавин в Северных Альпах

В Северных Альпах на территориях французских департаментов Савойя, Верхняя Савойя и Изера возможен сход лавин.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на французский метеорологический центр.

Опасность схода лавин возникла после выпадения значительного количества снега в последние дни в этом регионе.

“Многочисленные и сильные лавины возможны, учитывая выпадение значительного количества снега”, - отмечает метеорологический институт страны.

За последние сутки в Северных Альпах выпало от 60 до 80 сантиметров снега. Таким образом, общая толщина снежного покрова на высоте 2 тыс. м над уровнем моря достигла почти 1,5 метра.

Уменьшение интенсивности снежных осадков в Альпах ожидается в пятницу, однако риск схода лавин сохранится до полного прекращения осадков.



