Что нельзя делать во время корпоратива?

Мы расскажем о семи табу, которые нужно держать в голове во время празднования Нового года с коллегами. · Не переусердствуйте с алкоголем

· Избегайте флирта на грани фола с коллегами, а тем более, с боссом.

· На корпоративе важно выглядеть достойно. И дело не только в правильно подобранном платье и красивом праздничном макияже.

· Безусловно, на празднике с коллегами можно позволить себе и выпить, и расслабиться, однако соблюсти несколько правил корпоративной этики все же придется, чтобы не выглядеть глупо.

Огласим список главных НЕЛЬЗЯ.

1. Нельзя надевать все лучшее и сразу. Помимо будничного дресс-кода существует золотое правило для выбора праздничного наряда на корпоратив: оденьтесь скромно и со вкусом.

Безусловно, мы не призываем вас быть серой незаметной мышкой, но меха, боа, царский кринолин и несметное количество сокровищ – не вариант для рядовой новогодней вечеринки.

Соревнование в размерах бриллиантов и крутости марок одежды с начальницей или женой вашего босса может привести к тому, что зарплату в следующий раз вам не поднимут. А зачем, если у вас и так столько добра.

2. Нельзя приходить намного позже начала вечеринки и уходить слишком рано. Если сбор гостей назначен с 18.00 до 19.00, то будьте добры успеть в срок. Даже если вам не хочется присутствовать на официальной части: слушать торжественные речи руководителей, смотреть награждение особо отличившихся сотрудников и принимать поздравления, которые повторяются из года в год, сделать над собой усилие все равно придется!

Ведь компания устраивает новогоднюю вечеринку, на которой собирает всех работников, именно для этого. Неявка на официальную часть будет воспринята как неприятие корпоративных ценностей.

Существует негласное правило: первым уходит начальник, а потом вечерника только по-настоящему начинается.

3. Нельзя приводить на корпоратив своих друзей и знакомых. Обсудить нелепые наряды некоторых коллег и их раскрепощенное поведение на корпоративе удобно и приятно с подругой. Кто спорит? Но правила корпоративной этики запрещают приглашать на внутренние вечеринки людей, которые не работают в компании.

А вдруг ваш друг – сотрудник конкурентов, и он передаст инсайдерскую информацию куда надо? Кроме того, не стоит смешивать разные круги общения. В рабочей среде у вас есть определенный имидж и модель поведения. А если друг в разговоре с гостями вечера случайно назовет вашу дурацкую школьную кличку?

Готовьтесь, на следующее утро весь офис будет называть вас именно так! Также, приглашая друзей на корпоратив, будьте готовы, что они переберут с алкоголем и выкинут номер. Им ведь не сулит повышение, в отличие от вас… Одним словом, вечеринка рискует закончиться провалом.

4. Нельзя критиковать организаторов и ведущих праздника. Держите свое мнение при себе. Если вас совершенно не понравилась вечеринка, не спешите сообщать об этом коллегам. Дождитесь финала и уже дома созвонитесь с лучшей подругой, которой излейте накопившееся негодование.

Добрые люди донесут ваше мнение до офис-менеджера, который обычно отвечает за вечеринку. И в следующий раз он не останется после окончания рабочего дня, чтобы поставить вам печать на командировочное удостоверение или выдать канцтовары.

Не путайте корпоратив с традиционной дружеской вечеринкой, иначе ваша деловая репутация сильно пострадает. Не решайте рабочие вопросы на корпоративе

Новогодняя вечеринка пройдет хорошо, если вы будете соблюдать корпоративную этику. // Фото: Shutterstock

5. Нельзя злоупотреблять алкоголем

Не потеряйте лицо! Только представьте, в следующем году начальник собирается вас повысить до новой ответственной должности. И вдруг на корпоративной вечеринке его протеже превращается из скромного трудолюбивого работника в человека, который совершенно себя не контролирует. Что подумает ваш босс? Правильно, «Не поторопился ли я с выводами?» Вероятно, на следующий день о буйной вечеринке вы ничего не вспомните, но у начальника неприятный осадок точно останется.

Многочисленные возлияния чреваты танцами на столах и стриптизом на сцене, в худшем случае – уединением в туалете и дальнейшей транспортировкой до дома в отключенном состоянии.

6. Нельзя приставать к начальнику

Особенно в присутствии его жены. Корпоратив не лучшее место для начала романа. Даже если вы начнете флиртовать с боссом, а он из вежливости поддержит ваш игривый настрой, помните, на следующий день в офисе вам обоим будет неловко. Кокетство в умеренных дозах, конечно, допустимо. Но делайте это ненавязчиво. И, конечно, никаких откровенных танцев, похожих на домогательство!

Распространяется ли это правило на коллег равного или низшего служебного положения – решайте сами.

7. Нельзя просить повышения по службе или прибавки к зарплате

Многие сотрудники перед корпоративной вечеринкой вынашивают хитроумный план: когда начальник немного выпьет, подобреет, я к нему подойду с разговором о повышении зарплаты. Не тут-то было!

Поверьте, от такой наглости не выдержат нервы даже у самого крепкого босса. Корпоратив, как и любая другая вечеринка, предназначен для того, чтобы все расслабились. Будьте человеком, дайте вашему начальнику отдохнуть и не терзайте его вопросами о работе.

В принципе на корпоративной вечеринке можно делать абсолютно все, если у вас «в кармане» предложение от другого работодателя. Хотя не зря говорят, что мир тесен – никогда не знаешь, кого из бывших коллег и в какой ситуации встретишь. Поэтому грязные танцы на столах лучше оставить для теплой компании друзей.

zhinka.info