Красная икра – вместо витаминок

Сейчас появилось немало противников искусственных витаминок «из банки». Люди пытаются наполнять свой ежедневный рацион натуральными витаминами и полезными веществами из продуктов питания. Диетологи и гастроэнтерологи по секрету признаются, что у них было бы намного меньше пациентов, употребляй мы икру лососевых более регулярно. Вот список из 5 важных причин баловать себя «красненькой» почаще.

1. Каждая икринка на треть состоит из белка, который легко и быстро усваивается человеческим организмом – буквально в течение часа. Кроме того, красная икра содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Они улучшают деятельность мозга, полезны для зрения, повышают иммунитет, обладают сильными противоаллергическими свойствами.

2. Регулярное употребление икры лососевых улучшает кровообращение, а значит – снижает риск образования тромбов и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Лецитин в икре нейтрализует холестерин, содержащийся в крови.

3. Икра – универсальное средство для повышения гемоглобина в крови. В икринках находится много ценных микроэлементов – фосфора, железа, фолиевой кислоты, калия, йода.

4. Кроме микроэлементов, в икре содержатся важнейшие витамины: витамин А (улучшает иммунитет, укрепляет сосуды повышает зрение), витамин D (принимает участие в формировании и укреплении костей), которые особенно полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей, витамин Е (нормализует обмен веществ в половых железах, омолаживает клетки).

5. Икра – лучшее средство против морщин. Протеины, которые она содержит, активизируют выработку специального белка – коллагена.

Помните, икра – это один из немногих продуктов, которые не подвергаются никакой тепловой обработке. А значит, правильные условия хранения – это гарантия вкусной и качественной икры и сохранения всех её полезных свойств.

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