Кофе на переговорах? Благо или зло?
09:33, 05 января 2012Зарубежные новости
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Зависит от пола
Чашка кофе во время трудных переговоров улучшает взаимопонимание между женщинами... и увеличивает напряженность между мужчинами.
К такому выводу пришли психологи Бристольского университета (Великобритания).
«Женщины чаще реагируют на стресс, объединяя свои усилия с окружающими, мужчины же более склонны к решительным индивидуальным действиям, – комментирует один из авторов исследования Линдсей Сент-Клэр (Lindsay St. Claire). – Употребление кофеина только усиливает этот эффект».
В результате женщинам становится проще, чем мужчинам, решать задачи, требующие совместных действий.
Мужчинам же для переговоров лучше выбирать напитки без кофеина.
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