Кофе на переговорах? Благо или зло?

Чашка кофе во время трудных переговоров улучшает взаимопонимание между женщинами... и увеличивает напряженность между мужчинами.

К такому выводу пришли психологи Бристольского университета (Великобритания).

«Женщины чаще реагируют на стресс, объединяя свои усилия с окружающими, мужчины же более склонны к решительным индивидуальным действиям, – комментирует один из авторов исследования Линдсей Сент-Клэр (Lindsay St. Claire). – Употребление кофеина только усиливает этот эффект».

В результате женщинам становится проще, чем мужчинам, решать задачи, требующие совместных действий.

Мужчинам же для переговоров лучше выбирать напитки без кофеина.

zhinka.info