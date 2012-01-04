Пенсионный возраст в ФРГ планируют повысить до 69 лет

Пенсионный возраст в Германии в долгосрочной перспективе необходимо повысить с 67 до 69 лет.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом заявил Совет экспертов по контролю за общеэкономическим развитием или так называемый Совет мудрецов, в который входят ведущие экономические эксперты ФРГ.

В долгосрочной перспективе, отмечают эксперты, с 2045 года пенсионный возраст следует повысить до 68 лет, а с 2060-го – до 69. В настоящее время пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет и для мужчин, и для женщин.

Такой шаг Совет мудрецов считает необходимым, учитывая прогнозы дальнейшего старения населения и увеличения продолжительности жизни в ФРГ. Без повышения пенсионного возраста государство не справится с финансовыми вызовами стареющего населения, убежден председатель Совета Вольфганг ФРАНЦ.

«Учитывая высокую востребованность квалифицированной рабочей силы, шансы трудоустроиться для старших людей в будущем существенно возрастут», - отметил В.ФРАНЦ.

Поэтапное повышение пенсионного возраста в Германии началось с 1 января. Немцам, которые родились 1947 года и которым в этом году исполнится 65, придется работать на один месяц дольше. Для тех, кто родился в последующие годы, пенсионный возраст будет повышаться пропорционально. А тем, кто родился в 1964 году и позже, придется ждать пенсии до 67 лет.

Вместе с тем в Германии в настоящее время прослеживается такая тенденция, что все больше людей не выдерживают стресса на работе и потому выходят на так называемую «раннюю пенсию», получая при этом только часть предусмотренной с 67 лет пенсии. Полную пенсию они будут получать только после достижения пенсионного возраста. Особенно эта тенденция прослеживается в секторе низких зарплат, когда речь идет главным образом об изнурительном физическом труде.

По данным Немецкого пенсионного фонда, в 2010 году количество «ранних пенсионеров» возросло до 47,5%. То есть фактически половина всех немцев, которые выходят на пенсию, делают это раньше, чем предусмотрено законом. В 2000 году таких было только 14,5%.