Поезд Донецк–Москва протаранил КамАЗ: водитель грузовика погиб
09:37, 04 января 2012Зарубежные новости
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Помощник машиниста в больнице
В Тульской области России на 313-м километре Московской железной дороги на нерегулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда «Донецк – Москва» и КамАЗа.
Как сообщает ICTV, водитель грузовика погиб на месте происшествия, а помощник машиниста поезда, гражданин Украины, находится в больнице.
Среди пассажиров поезда пострадавших нет, они уже доставлены в Москву.
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