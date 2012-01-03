Бельгийцы разослали в новогоднюю ночь 67 млн sms-поздравлений

Жители Бельгии разослали в первую ночь 2012 года 67,5 миллиона sms-поздравлений - это более чем на треть меньше прошлогоднего рекорда. Об этом сообщили местные СМИ.

Население Бельгии насчитывает немногим более 10,3 миллиона человек.

По информации крупных бельгийских телефонных операторов, несмотря на большой поток текстовых сообщений, их обработка и передача производилась с минимальными задержками.

В 2011 году в новогоднюю ночь жители Бельгии отправили рекордное количество поздравительных sms -сообщений - свыше 113 миллионов.