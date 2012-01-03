На Новый год на Филиппинах пиротехника ранила 739 человек

Один человек погиб, 739 получили ранения во время запусков фейерверков, пиротехники и выстрелов из оружия во время празднований Нового года на Филлипинах, сообщает РИА Новости.

По последним данным Минздрава, с 21 декабря по 1 января как минимум 712 человек получили различные ранения в результате запуска фейерверков, еще 22 человека были ранены "шальными пулями". Пятеро малолетних детей были госпитализированы, из-за того, что проглотили небольшие хлопушки и другие пиротехнические изделия. В канун 2012 года с 31 декабря и до утра 1 января в стране от пиротехники пострадали более 250 человек.

Один 10-летний ребенок получил тяжелые ранения при взрыве самодельной петарды - жестяной банки с пиротехнической смесью, которую он бросил в огонь. Пострадавший скончался на пути в больницу.

Большинство филиппинцев верят, что шумная встреча Нового года помогает отпугнуть злых духов и неудачу. Фейерверками и выстрелами в воздух жители островного государства провожают год природных катастроф и экономической нестабильности.