В новогоднюю ночь в Индии от алкоголя погибло 17 человек

Отравление поддельными спиртными напитками в новогоднюю ночь стало причиной гибели как минимум 17 человек на юге Индии.

Как передает информационное агентство IANS со ссылкой на представителей местных властей, трагедия произошла в южном штате Андхра-Прадеш, где 16 человек умерли от отравления в округе Кришна, после того, как отметили новогодний праздник поддельным дешевым алкоголем. Еще один человек скончался в округе Налгонда. Не менее восьми любителей дешевого спиртного борются за жизнь в больницах штата - состояние их тяжелое.

По мнению врачей, причиной отравления стал метил, оказавшийся в контрафактных напитках. Полиция арестовала продавцов ядовитого спиртного.

Это уже второй случай массового отравления поддельным алкоголем, произошедший в Индии за последние недели. В середине декабря 171 человек скончался в штате Западная Бенгалия после того, как произведенный кустарным способом токсичный напиток стали разливать в дешевом баре рядом с железнодорожной станцией Сангрампур в 50 километрах от столицы Калькутты.

Власти уже назвали его самым массовым случаем отравления кустарным алкоголем в истории Индии. Причиной гибели людей в Западной Бенгалии также стал метил, оказавшийся в поддельном спиртном.

Руководство страны не раз заявляло, что намерено предпринять самые жесткие меры против производителей и торговцев алкогольными подделками. Однако пока остановить торговлю дешевыми поддельными алкогольными напитками не удается, указывают местные СМИ.