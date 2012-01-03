Чем вредна соль для ванн

Американские эксперты из токсикологических центров объявили соль для ванн вне закона.

По их мнению, этот продукт имеет крайне негативное воздействие на здоровье человека.

Озабоченность врачей вызвана побочными эффектами, возникающими вследствие купания с такой солью. К ним относятся повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, возбуждение, галлюцинации, даже паранойя и потеря памяти.

Также есть информация, что соль для ванн использовалась в качестве замены кокаина и для экспериментов с наркотиками. В результате этот продукт вызвал сильную тягу, как от употребления метамфетамина. Все дело в том, что соль содержит вещество MPDV - химикат, не рекомендованный для медицинского применения в США.

Например, в штате Луизиана к концу декабря эксперты зафиксировали 85 случаев интоксикации этим веществом из соли для ванн, несмотря на то, что упаковка соли имеет предупреждение "не для потребления в пищу".

likar.info