В Красном море появился новый остров

В результате тектонической активности в Красном море, у западного побережья Йемена, появился новый остров, сообщает Газета.Ru.

Снимок со спутника NASA показывает, что на водной поверхности образовался участок суши.

Предполагается, что остров появился в результате извержения подводного вулкана.

Изображение со снимка пришло через четыре дня после того, как один из телевизионных каналов показал репортаж о рыбаках, рассказывающих об извержении вулкана под водой. По их словам, лава подбрасывалась на высоту до 30 метров.

По словам экспертов, новые острова возникают в результате извержений вулканов примерно раз в несколько лет, однако большинство из них исчезнают в течение трех лет под воздействием волн.