Надо уметь прощать и забывать

Многие люди рассматривают прощение, как понятие родственное любви – подарок, который вы дарите тому, кто вас обидел. Согласно последним исследованиям, прощение может иметь большие преимущества для человека, который делает этот подарок. По данным исследований, если вы сможете заставить себя простить и забыть, у вас, вероятно, снизится давление, укрепится иммунная система, снизится количество гормонов стресса в крови. Боль в спине, проблемы с желудком и головные боли могут исчезнуть. Вы не будете чувствовать такую сильную злость, горечь, обиду и другие негативные эмоции, которые ассоциируются с неспособностью прощать. Конечно, простить – очень тяжелая задача. Как сказал когда-то писатель Клайв Стэплз Льюис «Каждый считает, что прощать – это прекрасно, пока ему самому не приходится что-то прощать».

И прощение может не быть реалистичной или желанной целью.

«Несмотря на всем знакомую фразу «прости и забудь», большинство из нас практически не могут забыть», говорит Шарлотт ванОйен Уитвлиет, доцент наук, младший профессор в Колледже Хоуп. «Простить еще не значит по-настоящему забыть. Простить означает милостиво помнить. Тот, кто простил, помнит те болезненные для него события, но без применения злостных эпитетов и наречий, которые вызывают презрение».

Прощение (и забывание) помогает избавиться от стресса

Тип злости, который Уитвлиент называет «приукрашивание речи злостными эпитетами» может вызвать серьезные последствия. В 2001 году в ходе исследования она следила за физиологическими реакциями 71 студентов колледжа в тот момент, когда они переживали несправедливость, которую с ними совершили, или представляли, что они прощают обидчику.

«Когда они фокусировались на непрощении, их артериальное давление подскакивало, ЧСС увеличивалась, мышцы лица напрягались, и негативные ощущения усугублялись», говорит она. «У тех, кто пытался простить, наоборот, физические реакции и чувства стали более спокойными. Получается, что непрощение дорого стоит человеку и в эмоциональном и в физиологическом плане.

Как же развивать в себе способность прощать?

Фредерик Ласкин, доцент наук, директор Проекта прощения в Стенфордском университете, с готовностью отмечает, что прощение, как и любовь, не может быть принудительным.

«Вы не можете просто приказать себе простить», говорит Ласкин, автор книги «Прощайте ради своего блага: Проверенный рецепт для достижения счастья и здоровья». «Моя идея состоит в том, что вы можете создать более благоприятные условия для прощения. Существуют специальные практики, которые мы предлагаем для уменьшения враждебности и жалости к себе и увеличения позитивных эмоций, так чтобы случилось настоящее, искреннее освобождение от чувства обиды».

Как способствовать прощению

Например, Ласкин рекомендует практику благодарности – активной попытки осознать все хорошее в своей жизни.

«Благодарность – это простое фокусирование внимания на позитивных моментах, которые произошли в вашей жизни», говорит он. «Это создает биохимический опыт, который создает благоприятную обстановку для прощения».

Борьба со стрессом с помощью медитации, глубокого дыхания или упражнений на релаксацию, также помогает сократить стресс, вызванный злостью и обидой, говорит он. Также как и «познавательное центрирование», которое способствует принятию сложившихся фактов.

«Возможно, вы хотели бы иметь лучшую маму или лучшую любовь», говорит Ласкин, «но такова жизнь».

В заключении Ласкин побуждает людей изменить истории, которые они рассказывают сами себе, чтобы в этих историях они были скорее выжившими, которые с надеждой смотрят в будущее, а не жертвами, полными обид.

«Вы можете изменить фразу «Я ненавижу свою маму, она не любит меня» на «Жизнь для меня настоящее испытание, потому что в детстве я не почувствовал родительской любви», говорит Ласкин. «Так вам будет легче простить».

Два типа прощения

Эверетт Эл. Вортингтон, доцент наук, профессор психологии в Вирджинском университете содружества и автор книги «Прощение и примирение: Теория и практические методы» делит прощение на два типа. Решительное прощение предусматривает решение отпустить мысли о человеке, который обидел вас.

«Вы можете сказать себе «Я не собираюсь мстить», например, или «Я буду избегать этого человека», говорит Уортингтон. «Вы можете выбрать решительное прощение, но все еще иметь много эмоционального непрощения».

Однако конечной целью является эмоциональное прощение, при которой негативные эмоции, такие как обида, горечь, враждебность, ненависть и страх заменяются любовью, состраданием, жалостью и эмпатией.

«Эмоциональное прощение – это шаг навстречу здоровью», говорит Уортингтон. «Эмоциональное непрощение вызывает хроническую стрессовую реакцию, когда вы становитесь одержимым тем, что кто-то сделал вам больно. Подобные размышления очень вредны для людей. Это враги психического здоровья. Они ассоциируются со многими психическими заболеваниями – синдромом навязчивых состояний, тревогой, депрессией … возможно также с крапивницей».

Стремитесь к прощению

Чтобы помочь людям достичь эмоционального прощения, Вортингтон создал программу из 5 шагов.

«Сначала объективно вспомните обидную для вас ситуацию без обвинений и жалости к себе», говорит Вортингтон. «Затем проникнитесь чувствами человека, который сделал вам плохо. Альтруизм побуждает людей вспомнить время, когда их прощали, и как они себя чувствовали при этом. Когда приходит время прощать, люди обычно говорят, что еще рано, но когда они все-таки делают это, они должны поддерживать и в дальнейшем это прощение».

Для Вортингтона это не просто теория. Его маму насмерть забили ломом в 1995 году, однако, пройдя 5 шагов своей программы, ему удалось простить.

«Через 30 часов я был в состоянии простить тем молодым ребятам, которые совершили это ужасное преступление», пишет он в своей книге.

Когда не стоит прощать

Но некоторые люди не могут простить, и это тоже нормально, говорит Джин Сейфер, доцент наук, психотерапевт и автор книги «Прощение и непрощение». Для некоторых ее пациентов осознание того, что они не должны прощать, является огромным облегчением.

«Многим не нужно прощать, чтобы изменить свои чувства», говорит Сейфер. «Они говорят «Я никогда не забуду об этих ужасных вещах, но я не собираюсь никому мстить».

Чтобы помочь им принять это решение – Сейфер предлагает процесс из 3 шагов. Первый шаг предусматривает повторное вовлечение в событие – решение продумать все, что произошло. Второй шаг, признание, означает вспомнить каждое свое чувство, которое вызывает у вас данное событие. «Вы спрашиваете у себя «Зачем мне нужна месть? » - говорит Сейфер. «Месть основана на беспомощности и обречена на неудачу».

Окончательный шаг предусматривает переинтерпретацию события, включая попытку понять человека, который сделал вам плохо. «Именно на этой стадии человек осознает, может он простить или нет», говорит Сейфер. «Иногда вы не способны воссоединиться с человеком, но если вы пройдете через этот процесс, по крайней мере вы больше не будете жертвой».

Исследования на тему прощения стали популярными после публикации в 1984 году книги «Простите и забудьте: Заживление ран, на которые мы не заслуживаем» писателя Льюиса Би.

Смедеса, который заявил, что прощение приносит пользу тому, кто простил.

Сейфер, однако, беспокоится за тех, кто пытается подхватить эту идею и пропагандирует так называемое «неразборчивое прощение».

«Главное - это переосмыслить ситуацию и найти решение, не важно приведет она вас к прощению или нет. Прощение предусматривает желание добра другим людям. Вы уже находитесь на этой стадии, если не желаете им зла», говорит Сейфер.

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