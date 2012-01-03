Чем полезно сухое красное вино

Сухое красное вино обладает терапевтическими свойствами, помогая блокировать воспаления и язвенные формирования благодаря содержанию в нем ресвератрола, пришли к выводу шотландские медики.

Ресвератрол является природным фитоалексином – веществом, которое используется растениями для защиты против паразитов. Исследование, проведенное учеными из Глазго, показало, что винный ресвератрол выступает как ключевой элемент для построения биологической защиты организма от таких воспалительных заболеваний, как аппендицит, перитонит и сепсис.

Действия этого вещества успешно протестированы на лабораторных грызунах. Ученые сделали заключение, что на базе винного ресвератрола будут созданы противовоспалительные препараты.

neboley.com.ua