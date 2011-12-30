Что можно есть на Новый год беременной женщине?
"Новогодняя" беременность
Когда еще побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, как не в праздники! Но как примирить удовольствие от новогоднего застолья и пользу для будущего малыша?
Начнем с вопроса на засыпку: что важнее всего в питании будущей мамы? Если вы считаете, что главное – есть побольше, чтобы вдоволь хватало на двоих, попасть в ряды отличников вам не светит. Ведь гораздо важнее того, сколько вы съедаете, – как и что именно.
Как я ем?Говоря словами диетологов, рацион будущей мамы должен быть полноценным, разнообразным и безопасным для нее и будущего малыша. Чтобы кроха получил все необходимые для развития вещества, ваше ежедневное меню должно включать в себя самые разные продукты: мясо и рыбу, молоко и яйца, хлеб и сахар, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты.
Во время беременности потребности организма в энергии возрастают не так сильно, как мы привыкли считать: во второй половине ожидания – на 350 ккал в день (2 550 вместо 2200), а до этого - еще меньше.
Что я ем?Праздничный стол – место, где можно найти почти все это изобилие сразу. Чего только стоит длинный перечень закусок, которые щедро выставляют на стол гостеприимные хозяйки: салаты, колбасы, сыры, рыба, икра, соленья, овощи. А ведь есть еще и горячее, не говоря о десертах!
Того, что будущая мама за компанию с родными может съесть за один новогодний вечер, в будни ей хватило бы на целый день. Вот только хорошо ли это? Чтобы разобраться в ситуации, попробуем повнимательнее приглядеться к праздничному меню.
Обычные издержки праздничных застолий – «перебор» жиров и углеводов. В итоге многие из нас встают из-за стола с ощущением тяжести в желудке или изжоги.
А уж для будущих мам такая перспектива и вовсе велика, особенно во второй половине беременности, когда организм работает за двоих, а растущая матка давит на органы пищеварения, прежде всего на желудок (вот почему, кстати, есть лучше почаще и понемногу).
Переедание и тяжелая пища чреваты не только дискомфортом для мамы, но и неприятностями для будущего малыша, поскольку могут нарушить его снабжение питательными веществами.
Закуски
Обычно на первую часть застолья приходится основная доля того, что съедается за весь вечер, – не зря большинство гостей успевает насытиться задолго до того, как подадут горячее. Строго говоря, это неправильно, ведь цель закусок – пробудить аппетит, а не утолить его. Лучше всего начинать трапезу с тех продуктов, которые усиливают выработку желудочного сока – например, с салатов.
Овощные салаты заправляйте растительным маслом – оно снабдит будущую маму полиненасыщенными жирными кислотами, важными для развития малыша. А вот любой майонез, даже «легкий», содержит пищевые добавки и кислоту, которые только добавят проблем желудочно-кишечному тракту. «А как же быть с салатом оливье?» – спросят поклонники кулинарной классики. Если уж вы никак не представляете застолья без традиционного салата, куда полезнее заменить майонез 10–15%-ной сметаной.
Соленые закуски тоже могут быть неплохим началом для застолья, но только при условии, что у будущей мамы нет проблем с отеками и задержкой жидкости в организме. И даже в этом случае такие продукты требуют очень осторожного обращения. С одной стороны, в первые месяцы беременности непреодолимая тяга «на солененькое» возникает у многих женщин, и отказывать себе в этом удовольствии не стоит – часто именно такая пища снимает проявления токсикоза. С другой стороны, в отношении солений, как и любых других блюд, важно соблюдать меру.
Даже если вы готовы съесть целую банку селедки в один присест, стоит все-таки ограничиться парой кусочков. И уж совсем не подойдут вам маринованные и острые продукты: блюда с уксусом, перцем, хреном, горчицей и чесноком (последний, помимо прочего, может усилить тонус матки). Из-за таких блюд жидкость может задерживаться в тканях, и нагрузка на организм будущей мамы, и без того день ото дня растущая вместе с малышом, усилится. Это особенно рискованно во второй половине 9-месячного ожидания – вот почему в этот период все соленое лучше вообще свести к минимуму.
Мясные деликатесы входят в «особый список» по той же причине, что и соленья – в большинстве из них к тому же предостаточно жиров и пищевых добавок. Неподходящим для будущих мам блюдом считается и заливное из мяса или рыбы – его готовят, используя очень крепкий бульон, в котором много концентрированных веществ, раздражающих желудочно-кишечный тракт.