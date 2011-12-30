Что можно есть на Новый год беременной женщине?

Ког­да еще по­ба­ло­вать се­бя чем-ни­будь вкус­нень­ким, как не в празд­ни­ки! Но как при­ми­рить удо­вольст­вие от но­во­год­не­го за­столья и поль­зу для бу­ду­ще­го ма­лы­ша?

Нач­нем с во­про­са на за­сып­ку: что важ­нее все­го в пи­та­нии бу­ду­щей ма­мы? Если вы счи­та­е­те, что глав­ное – есть по­боль­ше, что­бы вдо­воль хва­та­ло на дво­их, по­пасть в ря­ды от­лич­ни­ков вам не све­тит. Ведь го­раз­до важ­нее то­го, сколь­ко вы съеда­е­те, – как и что имен­но.

Как я ем? Го­во­ря сло­ва­ми ди­е­то­ло­гов, ра­ци­он бу­ду­щей ма­мы дол­жен быть пол­но­цен­ным, раз­но­об­раз­ным и без­опас­ным для нее и бу­ду­ще­го ма­лы­ша. Что­бы кро­ха по­лу­чил все не­об­хо­ди­мые для раз­ви­тия ве­щест­ва, ва­ше еже­днев­ное ме­ню долж­но вклю­чать в се­бя са­мые раз­ные про­дук­ты: мя­со и ры­бу, мо­ло­ко и яй­ца, хлеб и са­хар, сли­воч­ное и рас­ти­тель­ное мас­ло, ово­щи и фрук­ты.

Во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти по­треб­нос­ти ор­га­низ­ма в энер­гии воз­рас­та­ют не так силь­но, как мы при­вык­ли счи­тать: во вто­рой по­ло­ви­не ожи­да­ния – на 350 ккал в день (2 550 вмес­то 2200), а до это­го - еще мень­ше.

Что я ем? Празд­нич­ный стол – мес­то, где мож­но най­ти поч­ти все это изоби­лие сра­зу. Че­го толь­ко сто­ит длин­ный пе­ре­чень за­ку­сок, ко­то­рые щед­ро вы­став­ля­ют на стол гос­теп­ри­им­ные хо­зяй­ки: са­ла­ты, кол­ба­сы, сы­ры, ры­ба, ик­ра, со­ленья, ово­щи. А ведь есть еще и го­ря­чее, не го­во­ря о де­сер­тах!

То­го, что бу­ду­щая ма­ма за ком­па­нию с род­ны­ми мо­жет съесть за один но­во­год­ний ве­чер, в буд­ни ей хва­ти­ло бы на це­лый день. Вот толь­ко хо­ро­шо ли это? Что­бы разо­брать­ся в си­ту­а­ции, по­про­бу­ем пов­ни­ма­тель­нее при­гля­деть­ся к празд­нич­но­му ме­ню.

Обыч­ные из­держ­ки празд­нич­ных за­сто­лий – «пе­ре­бор» жи­ров и уг­ле­во­дов. В ито­ге мно­гие из нас вста­ют из-за сто­ла с ощу­ще­ни­ем тя­жес­ти в же­луд­ке или из­жо­ги.

А уж для бу­ду­щих мам та­кая пер­спек­ти­ва и во­все ве­ли­ка, осо­бен­но во вто­рой по­ло­ви­не бе­ре­мен­нос­ти, ког­да ор­га­низм ра­бо­та­ет за дво­их, а рас­ту­щая мат­ка да­вит на ор­га­ны пи­ще­ва­ре­ния, преж­де все­го на же­лу­док (вот по­че­му, кста­ти, есть луч­ше по­ча­ще и по­не­мно­гу).

Пе­ре­еда­ние и тя­же­лая пи­ща чре­ва­ты не толь­ко дис­ком­фор­том для ма­мы, но и не­при­ят­нос­тя­ми для бу­ду­ще­го ма­лы­ша, по­сколь­ку мо­гут на­ру­шить его снаб­же­ние пи­та­тель­ны­ми ве­щест­ва­ми.

За­кус­ки

Обыч­но на пер­вую часть за­столья при­хо­дит­ся ос­нов­ная до­ля то­го, что съеда­ет­ся за весь ве­чер, – не зря боль­шинст­во гос­тей успе­ва­ет на­сы­тить­ся за­дол­го до то­го, как по­да­дут го­ря­чее. Стро­го го­во­ря, это не­пра­виль­но, ведь цель за­ку­сок – про­бу­дить ап­пе­тит, а не уто­лить его. Луч­ше все­го на­чи­нать тра­пе­зу с тех про­дук­тов, ко­то­рые уси­ли­ва­ют вы­ра­бот­ку же­лу­доч­но­го со­ка – на­при­мер, с са­ла­тов.

Овощ­ные са­ла­ты за­прав­ляй­те рас­ти­тель­ным мас­лом – оно снаб­дит бу­ду­щую ма­му по­ли­не­на­сы­щен­ны­ми жир­ны­ми кис­ло­та­ми, важ­ны­ми для раз­ви­тия ма­лы­ша. А вот лю­бой май­о­нез, да­же «лег­кий», со­дер­жит пи­ще­вые до­бав­ки и кис­ло­ту, ко­то­рые толь­ко до­ба­вят про­блем же­лу­доч­но-ки­шеч­но­му трак­ту. «А как же быть с са­ла­том оливье?» – спро­сят по­клон­ни­ки ку­ли­нар­ной клас­си­ки. Если уж вы ни­как не пред­став­ля­е­те за­столья без тра­ди­ци­он­но­го са­ла­та, ку­да по­лез­нее за­ме­нить май­о­нез 10–15%-ной сме­та­ной.

Со­ле­ные за­кус­ки то­же мо­гут быть не­пло­хим на­ча­лом для за­столья, но толь­ко при усло­вии, что у бу­ду­щей ма­мы нет про­блем с оте­ка­ми и за­держ­кой жид­кос­ти в ор­га­низ­ме. И да­же в этом слу­чае та­кие про­дук­ты тре­бу­ют очень ос­то­рож­но­го об­ра­ще­ния. С од­ной сто­ро­ны, в пер­вые ме­ся­цы бе­ре­мен­нос­ти не­пре­одо­ли­мая тя­га «на со­ле­нень­кое» воз­ни­ка­ет у мно­гих жен­щин, и от­ка­зы­вать се­бе в этом удо­вольст­вии не сто­ит – час­то имен­но та­кая пи­ща сни­ма­ет про­яв­ле­ния ток­си­ко­за. С дру­гой сто­ро­ны, в от­но­ше­нии со­ле­ний, как и лю­бых дру­гих блюд, важ­но со­блю­дать ме­ру.

Да­же если вы го­то­вы съесть це­лую бан­ку се­лед­ки в один при­сест, сто­ит все-та­ки огра­ни­чить­ся па­рой ку­соч­ков. И уж со­всем не по­дой­дут вам ма­ри­но­ван­ные и ост­рые про­дук­ты: блю­да с ук­су­сом, пер­цем, хре­ном, гор­чи­цей и чес­но­ком (по­след­ний, по­ми­мо про­че­го, мо­жет уси­лить то­нус мат­ки). Из-за та­ких блюд жид­кость мо­жет за­дер­жи­вать­ся в тка­нях, и на­груз­ка на ор­га­низм бу­ду­щей ма­мы, и без то­го день ото дня рас­ту­щая вмес­те с ма­лы­шом, уси­лит­ся. Это осо­бен­но рис­ко­ван­но во вто­рой по­ло­ви­не 9-ме­сяч­но­го ожи­да­ния – вот по­че­му в этот пе­ри­од все со­ле­ное луч­ше во­об­ще свес­ти к ми­ни­му­му.

Мяс­ные де­ли­ка­те­сы вхо­дят в «осо­бый спи­сок» по той же при­чи­не, что и со­ленья – в боль­шинст­ве из них к то­му же предо­ста­точ­но жи­ров и пи­ще­вых до­ба­вок. Не­под­хо­дя­щим для бу­ду­щих мам блю­дом счи­та­ет­ся и за­лив­ное из мя­са или ры­бы – его го­то­вят, ис­поль­зуя очень креп­кий буль­он, в ко­то­ром мно­го кон­цент­ри­ро­ван­ных ве­ществ, раз­дра­жа­ю­щих же­лу­доч­но-ки­шеч­ный тракт.

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