Готовим домашний майонез

Киевлянка София Наконечная год назад отказалась от магазинного майонеза. Заменила его домашним.

"Магазинный майонез нельзя назвать продуктом питания, поскольку его жирность зашкаливает за 50 процентов. Там вместо масла часто используют транс-жиры. Желудок не может их переработать и расщепить, поэтому они остаются на стенках сосудов и в печени. Также в майонезы добавляют эмульгаторы из соевого лецитина и усилители вкуса. Решила, что моему организму эта гадость нужна", - сказала она.

Домашнего майонеза София берет два яйца, щепотку соли и сахара, три столовые ложки уксуса. Все взбивает в блендере. К массе постепенно струйкой добавляет стакан масла.

"Беру подсолнечное, хотя можно использовать и оливковое. С ним майонез будет более полезным. Можно добавить также ложечку горчицы и черный перец. Порцию майонеза готовлю 5 минут", - рассказала девушка.

"Использую его для заправки всех салатов. Домашний майонез можно есть с жареным картофелем и мазать на хлеб вместо масла", - добавила она.

В холодильнике домашний майонез хранится неделю.

"Но лучше каждый раз готовить свежую порцию. Тогда от домашнего майонеза можно получить максимум пользы".

gazeta.ua