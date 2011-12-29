На сегодняшний день владельцев домов и квартир, мало волнует то, какой должна быть температура в квартире, в большей степени их тревожит один вопрос – как выглядит их жилье, в связи с чем основное внимание уделяется интерьеру и дизайну жилья, так как именно они показывают социальный статус владельцев квартиры.

Однако не менее важным фактором, который обеспечивает комфортное проживание жителей квартиры, является микроклимат в помещении.

На протяжении жизни шестьдесят процентов всего времени мы находимся в жилищных помещениях, на основании этих данных медики провели исследование и обнаружили то, что наше самочувствие и настроение непосредственно зависит от микроклимата в помещении. Так же исследования показали, какой должна быть температура в квартире. Оптимальная температура в жилищных помещениях должна держаться в районе +20 - +22 градусов тепла, при относительной влажности воздуха меньше 45-55%. Любые отклонения от нормы могут не только чувствоваться на физическом уровне, но и могут привести к ухудшению самочувствия или обострения хронических заболеваний. Особенно это касается людей преклонных лет и маленьких деток.

Если посмотреть на правила предоставление коммунальных услуг гражданам, то базовая температура в жилищных помещениях должна быть не ниже 18 градусов тепла, а в угловых комнатах она не должна опускаться ниже двадцати градусов тепла. Эти параметры могут изменяться в зависимости от климатических условий конкретного региона.

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