Группа ученых под руководством Рона ФОЧЬЕ из Медицинского центра Эразма заявляет, что ей удалось получить смертельно опасный штамм птичьего гриппа, который легко передается от человека к человеку по воздуху.

Независимые эксперты бьют тревогу, опасаясь утечки вируса или его применения в качестве биологического оружия, отмечает The Telegraph.

Министр здравоохранения Франции Хавьер БЕРТРАН призывает не терять бдительность и внимательно следить за жизнью мутанта, передают «Вести.ru», напоминая, что птичий грипп H5N1 приводит к летальному исходу человека в 60% случаев. Пока от него скончались только 350 человек, так как до недавнего времени не существовало вируса, легко распространяющегося среди людей.

Комиссар по вопросам здравоохранения в ЕС Джон ДАЛЛИ заявил: голландские специалисты его заверили в том, что вирус находится в безопасности, а люди, принимавшие участие в его создании, ведут себя в соответствии с принятыми нормами. Главное – не допустить утечки информации относительно того, какие именно мутации привели к получению нового штамма. Правда, уже известно, что "метод получения оказался легче, чем предполагалось ранее".