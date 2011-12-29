Главный нарколог России советует пить рассол

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн призывает россиян не опохмеляться после новогоднего застолья.

"Если была сильная "поддача" вечером, то на утро, естественно, все болеют. Это называется алкогольной интоксикацией. В первую очередь здесь важно не опохмеляться, не наслаивать один алкоголь на другой - это смертельно опасно. Однако аспирин я тоже пить не рекомендую, потому что он растворяет слизистую желудка, и могут возникнуть кровотечения. Крепкий чай тоже нельзя пить, потому что он повышает нагрузку на сердце, на сосуды - могут быть инфаркты и инсульты", - сказал Брюн.

При этом главный нарколог страны посоветовал россиянам утром после бурного празднования Нового года выпить рассола или морса.

"Считается, что идеальное средство с утра - это капустный рассол. Но где ж на всех напасешься капустного рассола? Поэтому любой кислый напиток подойдет: морс, например, какой-нибудь", - отметил эксперт.

Брюн призвал во время новогодних каникул не забывать о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

"Алкоголь всегда проявляет хронические заболевания: легочные, печеночные, сердечные. Любое хроническое заболевание обостряется на фоне злоупотребления алкоголем", - подчеркнул собеседник агентства.

newsland.ru