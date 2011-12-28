Китаянку могут наказать за рождение восьми близнецов

Жительницу Китая могут наказать за рождение восьмерых близнецов. Появление на свет столь многочисленного потомства в КНР не приветствуется.

Выяснилось, что супруги из Гуанчжоу после долгих лет попыток обзавестись детьми решили воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения, которая обошлась им в миллион юаней.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, врачи перестарались и оплодотворили сразу восемь яйцеклеток, считая, что выживет два-три эмбриона. Для большей надежности два эмбриона были пересажены одной суррогатной матери, еще одной - три. В результате на свет появилось четыре мальчика и четыре девочки, которых записали на супругов. Родители были счастливы и не пожалели ста тысяч юаней на ежемесячную оплату обслуживающего персонала из 11 человек.

Однако китайский закон разрешает рожать только одного ребенка. В связи с этим правительство провинции создало специальную группу для расследования всех обстоятельств дела. "Почему это они родили столько детей? Они что думают, что если они богаты, им всё позволено? Это первая ошибка. Вторая заключается в том, что многоплодная беременность представляет собой большой риск для здоровья матери", - заявил глава департамента здравоохранения провинции Ляо Синьбо.

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