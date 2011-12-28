Обилие покупок может спровоцировать депрессию

Если вам приходится нести тяжелые сумки с покупками, знайте: это повышает уровень стресса, констатируют ученые. Последнее исследование Университета Гонконга и Национального Университета Сингапура показало, что поднятие тяжелых предметов способно влиять на психическое здоровье.

В итоге человек переключается мыслями на серьезные или депрессивные вещи, пишет The Daily Mail. По мнению психологов, поход по магазинам в период новогодних распродаж может вылиться в проблемы со сном, потливость, снижение аппетита, трудности с концентрацией внимания и даже повышенное кровяное давление.

Ученые специально провели эксперимент, дабы наглядно продемонстрировать, как тяжести повышают стресс у покупателей. Добровольцев разбили на две группы. Одну группу попросили подержать пакеты, набитые покупками, до того, как они высказывали свое мнение относительно стороннего вопроса. А другая группа держала пустые пакеты и размышляла на ту же тему.

В итоге обсуждаемая проблема больше задевала людей из первой группы. Как отмечают руководители изыскания, Мэн Чжан и Сюпин Ли, физическое давление повышает давление психологическое. Это доказывает тот факт, что мысли о легких предметах вроде воздушного шарика, снижали негативное влияние тяжелых сумок.

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