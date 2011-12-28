Таблетки нельзя разламывать
13:04, 28 декабря 2011Зарубежные новости
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"Сбивается" дозировка
Исследователи из Гентского университета в Бельгии уверены: о разделительной линии, которую имеют много таблеток, лучше вообще забыть.
Ученые попросили добровольцев разломать восемь таблеток разного размера и формы, используя три метода. Они воспользовались особым устройством для разламывания, ножницами и кухонным ножом. Данный эксперимент показал, что 31% разделенных таблеток, отличались по дозировке.
Наиболее адекватный результат давал разделение таблетки с помощью специального устройства. Однако в 13% случаев ошибка все равно фиксировалась. Препараты, участвовавшие в эксперименте, прописывали от многих заболеваний, включая болезнь Паркинсона, сердечную недостаточность, тромбоз и артрит.
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