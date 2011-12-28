Рок опасен для здоровья и для жизни! По статистике, рок-звезды умирают в возрасте 20-40 лет в три раза чаще, чем «простые смертные». 27 лет можно считать роковой датой для многих из них: звезд, умерших в этом возрасте, называют «клубом 27».

Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобей и Эйми Вайнхаус умерли в возрасте 27 лет. Другие музыканты, посвятившие себя року, также очень часто не доживали до 40 лет. Среди основных причин можно выделить передозировку наркотиками, алкогольное отравление, самоубийство или несчастный случай.

В своем исследовании ученые из Австралии анализировали информацию о 1046 музыкантах, игравших в различных стилях, чьи альбомы занимали первые строчки в британских рейтингах с 1956 по 2007 год. За это время умерло 7% музыкантов. Хотя в 27 лет пика смертности не наблюдалось, в 20-40 лет музыканты умирали чаще, чем среднестатистические жители Британии.

Больше всего молодых музыкантов гибло в 70-е годы и в начале 80-х, а к концу 80-х количество смертей среди них заметно снизилось. Возможно, это связано с тем, что со временем передозировки героином стали лечить более эффективно, а кроме этого, рок музыка уступила место поп музыке.

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