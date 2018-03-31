Как спешка вредит нашему здоровью
От этого организм страдает на клеточном уровне. Можно ли победить в бесконечной гонке?..
Под прессингом ежедневной спешки оказывается не только наше сознание, организм страдает даже на клеточном уровне. Можно ли победить в бесконечной гонке, и если да, то какой ценой? Что происходит с организмом человека, который вынужден постоянно спешить?
Наши биоритмы формировались веками – как реакция на естественную смену зимы и лета, дня и ночи. Разговоры о биоритмах давно уже стали общим местом, что не мешает почти каждому из нас жить в затяжном конфликте с собственным телом.
В нашем организме действуют два типа биологических часов.
Первые работают согласно естественным ритмам, определяя циклы выработки гормонов, обновления клеток и функционирования органов. Вторые (локализованные в коре головного мозга) позволяют нам согласовать свое время с социальными сигналами, будь то звонок будильника или начало деловой встречи. Именно вторые «часы» влияют на нашу жизнь сильнее, чем долгота дня или колебания температуры. Поэтому нередко мы живем быстрее, чем предусмотрено природой, чтобы не отстать от темпа современной жизни. Но наш организм за нами не успевает.
С точки зрения физиологии жить вопреки естественным ритмам однозначно вредно. Биоритмы живых организмов формировались миллионы лет как адаптивная реакция на внешние изменения – смену зимы и лета, дня и ночи. А колоссальный сдвиг в нашем образе жизни произошел в последние полвека.
У нас просто нет физиологических ресурсов, чтобы обеспечить нормальное существование в таком режиме». Результат – ожирение, гипертония, нервные расстройства, диабет. Причины этих и других проблем медики видят в рассинхронизации с нашим естественным ритмом.
Наследники Юлия Цезаря
Предельная информационная насыщенность тоже сказывается на нашем самочувствии. Никаких ограждающих барьеров не осталось: телефонный звонок может застать нас за рулем, в магазине или во время секса.
Радио, телевидение, интернет обрушивают потоки новой информации, а на работе приходится одновременно отвечать на письма, участвовать в совещании и изучать важные документы. В итоге мы неспособны расслабиться, поскольку боимся потерять бдительность.
Наша система боеготовности, которая должна активизироваться в ситуациях, когда нужно убегать или защищаться, действует практически постоянно. И гормоны стресса – кортизол, катехоламины, в том числе адреналин – вырабатываются не тогда, когда они нам остро нужны, а все время.
Их избыток в организме проявляется как сильная усталость, неспособность сосредоточиться, страхи, дрожь, потливость рук. Не слишком ли высокая плата? Тем более что наши возможности далеко не беспредельны – мы нуждаемся в расслаблении каждые 90 минут.
Чтобы действовать успешно, нужно на чем-то сфокусировать внимание. Область нашего сосредоточения называют иногда «прожектором» сознания. И в силу эволюционных причин величина его «светового поля» очень невелика: это позволяет оптимально использовать наши ресурсы.
Остальное – вопрос индивидуальных особенностей, генетики и, до известной степени, тренировки. У всех есть центральная сфера внимания и несколько периферийных.
Юлий Цезарь, как известно, мог одновременно читать, писать и вести беседу. И возможно, используя периферийное внимание, он мог писать или читать лучше, чем многие из тех, кто был сосредоточен только на этом.
Но по его собственным меркам он наверняка лучше всего справлялся с одним-единственным делом: тем, которое попало в центральную сферу внимания.