Как спешка вредит нашему здоровью

Под прес­син­гом еже­днев­ной спеш­ки ока­зы­ва­ет­ся не толь­ко на­ше со­зна­ние, ор­га­низм стра­да­ет да­же на кле­точ­ном уров­не. Мож­но ли по­бе­дить в бес­ко­неч­ной гон­ке, и если да, то ка­кой це­ной? Что про­ис­хо­дит с ор­га­низ­мом че­ло­ве­ка, ко­то­рый вы­нуж­ден по­сто­ян­но спе­шить?

На­ши био­рит­мы фор­ми­ро­ва­лись ве­ка­ми – как ре­ак­ция на ес­тест­вен­ную сме­ну зи­мы и ле­та, дня и но­чи. Раз­го­во­ры о био­рит­мах дав­но уже ста­ли об­щим мес­том, что не ме­ша­ет поч­ти каж­до­му из нас жить в за­тяж­ном кон­флик­те с собст­вен­ным те­лом.

В на­шем ор­га­низ­ме дейст­ву­ют два ти­па био­ло­ги­чес­ких ча­сов.

Пер­вые ра­бо­та­ют со­глас­но ес­тест­вен­ным рит­мам, опре­де­ляя цик­лы вы­ра­бот­ки гор­мо­нов, об­нов­ле­ния кле­ток и функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ор­га­нов. Вто­рые (ло­ка­ли­зо­ван­ные в ко­ре го­лов­но­го моз­га) по­зво­ля­ют нам со­гла­со­вать свое вре­мя с со­ци­аль­ны­ми сиг­на­ла­ми, будь то зво­нок бу­диль­ни­ка или на­ча­ло де­ло­вой встре­чи. Имен­но вто­рые «ча­сы» вли­я­ют на на­шу жизнь силь­нее, чем дол­го­та дня или ко­ле­ба­ния тем­пе­ра­ту­ры. По­это­му не­ред­ко мы жи­вем быст­рее, чем пре­ду­смот­ре­но при­ро­дой, что­бы не от­стать от тем­па со­вре­мен­ной жиз­ни. Но наш ор­га­низм за на­ми не успе­ва­ет.

С точ­ки зре­ния фи­зио­ло­гии жить во­пре­ки ес­тест­вен­ным рит­мам од­но­знач­но вред­но. Био­рит­мы жи­вых ор­га­низ­мов фор­ми­ро­ва­лись мил­ли­о­ны лет как адап­тив­ная ре­ак­ция на внеш­ние из­ме­не­ния – сме­ну зи­мы и ле­та, дня и но­чи. А ко­лос­саль­ный сдвиг в на­шем об­ра­зе жиз­ни про­изо­шел в по­след­ние пол­ве­ка.

У нас прос­то нет фи­зио­ло­ги­чес­ких ре­сур­сов, что­бы обес­пе­чить нор­маль­ное су­щест­во­ва­ние в та­ком ре­жи­ме». Ре­зуль­тат – ожи­ре­ние, ги­пер­то­ния, нер­в­ные рас­стройст­ва, диа­бет. При­чи­ны этих и дру­гих про­блем ме­ди­ки ви­дят в рас­син­х­ро­ни­за­ции с на­шим ес­тест­вен­ным рит­мом.

На­след­ни­ки Юлия Це­за­ря

Пре­дель­ная ин­фор­ма­ци­он­ная на­сы­щен­ность то­же ска­зы­ва­ет­ся на на­шем са­мо­чувст­вии. Ни­ка­ких ограж­да­ю­щих барь­е­ров не оста­лось: те­ле­фон­ный зво­нок мо­жет за­стать нас за ру­лем, в ма­га­зи­не или во вре­мя сек­са.

Ра­дио, те­ле­ви­де­ние, ин­тер­нет об­ру­ши­ва­ют по­то­ки но­вой ин­фор­ма­ции, а на ра­бо­те при­хо­дит­ся од­нов­ре­мен­но отве­чать на пись­ма, участ­во­вать в со­ве­ща­нии и изу­чать важ­ные до­ку­мен­ты. В ито­ге мы не­спо­соб­ны рас­сла­бить­ся, по­сколь­ку бо­им­ся по­те­рять бди­тель­ность.

На­ша сис­те­ма бое­го­тов­нос­ти, ко­то­рая долж­на ак­ти­ви­зи­ро­вать­ся в си­ту­а­ци­ях, ког­да нуж­но убе­гать или за­щи­щать­ся, дейст­ву­ет прак­ти­чес­ки по­сто­ян­но. И гор­мо­ны стрес­са – кор­ти­зол, ка­техо­ла­ми­ны, в том чис­ле ад­ре­на­лин – вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся не тог­да, ког­да они нам ост­ро нуж­ны, а все вре­мя.

Их из­бы­ток в ор­га­низ­ме про­яв­ля­ет­ся как силь­ная ус­та­лость, не­спо­соб­ность сос­ре­до­то­чить­ся, стра­хи, дрожь, пот­ли­вость рук. Не слиш­ком ли вы­со­кая пла­та? Тем бо­лее что на­ши воз­мож­нос­ти да­ле­ко не бес­пре­дель­ны – мы нуж­да­ем­ся в рас­слаб­ле­нии каж­дые 90 ми­нут.

Что­бы дейст­во­вать успеш­но, нуж­но на чем-то сфо­ку­си­ро­вать вни­ма­ние. Об­ласть на­ше­го сос­ре­до­то­че­ния на­зы­ва­ют иног­да «про­жек­то­ром» со­зна­ния. И в си­лу эво­лю­ци­он­ных при­чин ве­ли­чи­на его «све­то­во­го по­ля» очень не­ве­ли­ка: это по­зво­ля­ет оп­ти­маль­но ис­поль­зо­вать на­ши ре­сур­сы.

Осталь­ное – во­прос ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­нос­тей, ге­не­ти­ки и, до из­вест­ной сте­пе­ни, тре­ни­ров­ки. У всех есть цент­раль­ная сфе­ра вни­ма­ния и не­сколь­ко пе­ри­фе­рий­ных.

Юлий Це­зарь, как из­вест­но, мог од­нов­ре­мен­но чи­тать, пи­сать и вес­ти бе­се­ду. И воз­мож­но, ис­поль­зуя пе­ри­фе­рий­ное вни­ма­ние, он мог пи­сать или чи­тать луч­ше, чем мно­гие из тех, кто был сос­ре­до­то­чен толь­ко на этом.

Но по его собст­вен­ным мер­кам он на­вер­ня­ка луч­ше все­го справ­лял­ся с од­ним-единст­вен­ным де­лом: тем, ко­то­рое по­па­ло в цент­раль­ную сфе­ру вни­ма­ния.

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