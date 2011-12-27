Чем полезны мандарины

С детства для многих из нас запах мандаринов стойко ассоциируется с зимними морозами и празднованием Нового года. Когда-то бывший деликатесом, сегодня мандарин один из самых распространенных зимних витаминных фруктов.

Мандарины растут на вечнозеленом цитрусовом дереве семейства рутовых, и известны миру уже почти тысячу лет. Когда-то эти плоды южного Китая были настолько дорогими, что позволить себе вкусить их могли лишь зажиточные китайцы, называемые мандаринами. Отсюда и пошло их название. Европейцам этот фрукт стал известен значительно позже — в начале XIX века, а сегодня мандарины знает и любит, пожалуй, каждый, ведь их культивацией занимается не только Китай, но также Бразилия, Корея, Италия, Алжир, Греция, Марокко, Кипр.

Мандарины — прекрасный источник чистой воды — примерно 85%, содержание фруктового сахара составляет около 7% состава фрукта, остальное это кислоты, пектиновые вещества (выводят из организма токсины), минеральные соли, эфирные масла и витамины. Что касается последних, это, конечно, витамин С (в 100 г плодов содержится 35 мг аскорбиновой кислоты), которого мандарины содержат чуть меньше, чем апельсины, также витаминами группы В, витаминами К, а также Р и D, которых нет в апельсинах, плюс провитамин А, но не содержит витамина Е, который есть в апельсинах.

Мякоть мандаринов содержит кальций, магний, железо, фосфор, натрий, и калий, как, впрочем, и мякоть апельсинов, а также холин и лютеин, которые не содержатся в апельсинах, зато последние могут «похвастаться» содержанием меди и цинка. Как видим, мандарины не только по виду и вкусу, но и по составу отличаются от апельсинов. Но полезны и те и другие одинаково. Белая пленка, разделяющая дольки мандарина, содержит в себе гликозиды, укрепляющие стенки кровеносных сосудов, а кожура богата эфирными маслами.

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