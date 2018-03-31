Опасности новогоднего стола

Ежегодно в праздничную ночь и последующие выходные дни врачами фиксируется огромное количество звонков, связанных с пищевыми и алкогольными отравлениями. Впрочем, для Нового года это закономерно, так как столы просто ломятся от изобилия.

Причем выбор блюд и напитков не всегда оказывается правильным, что и приводит к расстройству пищеварения и отравлениям. Медики составили топ-5 самых вредных новогодних блюд и напитков и рассказали, какие продукты совмещать не стоит.

Считается, что насколько обилен будет новогодний стол, настолько и весь следующий год. Непонятно, работает ли эта примета двенадцать месяцев, но точно доказано — один день некоторые продукты могут испортить на 100%:

Пятое место: «вредные» мандарины

Без этих сладких цитрусовых Новый год — не праздник. Они полезны, вкусны, а ещё ими можно закусывать. Однако медики предостерегают: люди, страдающие язвами, колитом, гастритом или холециститом должны употреблять мандарины крайне осторожно, так как они негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Такая способность мандаринов портит их репутацию «самого праздничного фрукта», а заодно и всю ночь тому, кто их отведал.

Кстати, врачи напоминают, что мандарины, как и любые другие фрукты, нельзя есть после основных блюд, ведь «упав» сверху на мясо, они будут «ждать», пока оно переварится. Сами в это время будут потихоньку бродить, а потом всячески портить вечер вздутием живота, расстройством кишечника и неприятной отрыжкой. Поэтому, если вы не представляете новогоднюю ночь без мандаринов, лучше начните с них вечер.

Четвертое место: жирное мясо

Свинина запеченная, утка фаршированная, гусь в яблоках — от таких блюд разыгрывается зверский аппетит. Всё сочное, хрустящее, жирное, и в этом кроется главная опасность: не каждый желудок способен выдержать такое изобилие жиров. А если учесть, что в Новый год вся пища поглощается в больших объемах, чем обычно, имеет смысл задуматься о замене жирного мяса на блюда из кролика или курицы. В этом случае у желудка появится шанс продержаться до утра.

На заметку: с мясными блюдами лучше всего употреблять овощи, так как, в отличие от картошки и злаков, они прекрасно усваиваются и не вызывают изжоги и тяжести.

Третье место: коварное шампанское

Трудно представить себе праздник без алкоголя, поэтому разнообразие новогоднего стола и тут отличается изобилием: кому-то водочки, кому-то вина. Но традиционно все начинают с шампанского. Этот напиток сам по себе - настоящий праздник. Он искрится, пузырится и весело стреляет пробкой. И всё бы ничего, если бы не изжога, которая является частым спутником шампанского.

Если «сверху» добавляется ещё и сухое вино, то вообще «пиши пропало»! Так что медики советуют ограничить употребление шампанского в новогоднюю ночь одним бокалом, выпитым под бой Курантов. Ну и, на всякий случай, запастись парой таблеток от изжоги.

Второе место: майонезные страсти

Если бы не «Оливье», Нового года, наверное, не было бы. Но ограничиваться только одним салатом не в русском характере. Вдобавок к французскому изыску на стол выставляются крабовые, овощные, куриные и другие блюда, заправленные майонезом. Врачи рекомендуют либо съедать такие салаты в начале застолья, либо заменить их на салаты с растительным маслом. Они объясняют это тем, что майонез достаточно быстро киснет, особенно в душном и жарком помещении, и им легко отравиться. В таком случае, при «благоприятном» исходе дело кончится обычным расстройством кишечника и, как следствие, праздника.

Первое место: коктейли «с продолжением»

Изжога, тяжесть в желудке, расстройство кишечника и тошнота, конечно, могут испортить любой праздник. Однако «чемпионом» по количеству испорченных праздников было и остается алкогольное отравление, а также его более слабая стадия – что называется, «перебрал». О чем же необходимо помнить во время праздника, чтобы потом не вспоминать о нем с содроганием (да и просто запомнить его)?

Самой распространенной и даже роковой ошибкой, которую совершают люди в новогоднюю ночь, является смешивание крепкого алкоголя с газированными напитками. «Не хочу пить крепкое – быстро опьянею» - полагают они, смешивая водку, ром, виски, коньяк и тому подобные напитки с колой, лимонадом и любой другой газировкой.

И совершают двойной промах, поскольку, во-первых, такие коктейли маскируют вкус алкоголя, и выпить в результате можно намного больше. И во-вторых, газированные напитки помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь, в результате чего опьянение наступает быстрее, а похмелье на следующее утро будет сильнее. Поэтому медики не просто предупреждают о вреде алкоголя, но и рекомендуют не злоупотреблять коктейлями. Оптимально для новогодней ночи пить все время лишь один вид алкоголя, в умеренном количестве, и ни в коем случае не запивать его и не смешивать с другими напитками, но при этом не забывать хорошенько закусывать.

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