В Норвегии и Швеции 270 тыс. человек остались без электричества

Не менее 100 тыс. человек в ночь на 26 декабря остались без электричества в юго-западной части Норвегии, где бушевал ураган "Дагмар", нанесший ущерб, по предварительным оценкам, на сотни миллиардов крон.

Как передает РИА «Новости», по сообщениям норвежских СМИ, во многих населенных пунктах повреждены здания, перевернуты машины, сообщается о затонувших лодках и яхтах, вырванных деревьях, закрытом железнодорожном сообщении.

По сообщениям синоптиков, сегодня утром ураган умерил свою силу и переместился к северу Швеции. Власти Тронделага, Ромсдала и Мёре заявляют, что это был самый сильный шторм за последние 30 лет.

О жертвах урагана не сообщается, однако власти пострадавших районов уже заявили о миллиардном ущербе, нанесенном стихией.

"Дагмар" стал неофициально одним из пяти самых сильных ураганов за последние 30 лет. Сила ветра в отдельных частях района достигала 42 метров в секунду", - сообщает ТВ-2.

В некоторых частях страны, особенно пострадавших от урагана, перекрыты железнодорожные пути - их расчищают от поваленных деревьев, а руководство дорог решает вопрос о возможности отправки пассажиров, которые как раз в эти дни возвращаются с рождественских каникул, другим транспортом.

По сообщению телекомпании, в первой половине дня понедельника было перекрыто около 10 направлений на юго-западе Норвегии.

Сообщается также о серьезных разрушениях в соседней Швеции. По сообщениям местных СМИ, там остались без электричества около 170 тыс. человек.