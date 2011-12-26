Средиземноморская диета: "плюс" 3 года жизни

Сегодня уже никто не сомневается, что средиземноморская диета является самым здоровым питанием. Итальянцы, французы, испанцы, греки, мальтийцы – все они живут долго и счастливо потому, что их рацион состоит из самых полезных продуктов.

Команда ученых из университета Гетеборга в Швеции решила выяснить, как подобный образ жизни может помочь тем, кто никогда не придерживался таких принципов питания и даже не слышал о них.

Разрешите напомнить, что основу средиземноморской диеты составляют морепродукты, необработанные зерновые, фрукты, овощи, оливковое масло. В ней практически отсутствуют такие продукты, как молоко и мясо, содержащее большое количество насыщенных жиров. Такой рацион помогает бороться с раком, болезнями сердца и замедляет процессы старения, поскольку в рыбе, цельнозерновых, фруктах, овощах и оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и мононенасыщенных жиров.

Исследование было начало еще в 1970 году. Шведские ученые набрали группу добровольцев пожилого возраста и предложили им придерживаться принципов средиземноморской диеты. В наши дни исследование было завершено, шведы проанализировали статистику и доложили, что в среднем пенсионеры прожили на 2-3 года дольше, чем их ровесники. Кроме того, им удалось доказать, что с 20% вероятностью, через 8 лет, люди, принявшие решение изменить стиль питания, будут все еще живы.

Кстати, насчет мяса. Есть мнение (и оно подтверждено последними исследованиями), что красное мясо так же полезно, как и белое. Только при этом должно быть соблюдено одно условие: мясо должно быть постным.

Так что, если ваша бабушка или ваш дедушка предпочитают молоко, жирное мясо и бутерброды со сливочным маслом, срочно предложите им попробовать изменить рацион питания. Ну, и сами, конечно, присоединяйтесь!

zdr.ru