Лимон - панацея для щитовидки

Лимон эффективен для профилактики различных сердечнососудистых заболеваний. При стенокардии лимонный сок с измельченным чесноком и медом способствует уменьшению одышки и укреплению сердечных мышц.

Также он помогает снизить вязкость крови, а это немало важно при таких заболеваниях как варикозных расширениях вен и при тромбах.

Для лечения миокардита надо употреблять в пищу вместе с кожурой. Так в соке лимона будет больше всего содержаться витамина «С». К тому же в шкурке присутствует эфирное масло, обладающее целительным эффектом. Чтобы смягчить кислый вкус лимона необходимо его нарезать тоненькими колечками и обмакивать перед употреблением в сахар. Лечебные свойства лимона также используют и при лечении начальных стадий гипертонии или же при увеличении щитовидной железы.

Плод обладает антисклеротическим действием. Поскольку содержащийся в лимоне витамин «С» способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. А так же снижает повышенный уровень холестерина в крови. Для здоровья полезен лимон в основном из-за наличия в нем большого количества лимонной кислоты. Она помогает растворять шлаковые отложения мочевой кислоты и солей, которые откладываются в половых органах и суставах.

Плоды лимона используют как средство против рвоты. Для снятия и подавления приступов тошноты при токсикозах у беременных женщин. Во время несварения и пищевых отравлений. Сок лимона назначают людям, у которых имеется признаки пониженной кислотности в желудочном соке. Он применяется как регулирующее средство.

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