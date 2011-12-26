Чем полезен омлет с грибами?

Высокий уровень микроэлементов – селена и никеля – в организме может помочь сократить риск возникновения рака поджелудочной железы.

Эта смертельная болезнь часто диагностируется на поздней стадии и убивает 80% пациентов в течение года после ее обнаружения. И только 5% людей, которым поставили неутешительный диагноз, все еще живы спустя пять лет и более.

Исследователи, которые изучали проблему, утверждают, что тем, кто хочет проводить профилактику этого заболевания, необязательно пить горстями специальные витамины, достаточно обратить внимание на некоторые продукты питания, богатые этими микроэлементами.

Итак, высокий уровень селена и никеля в организме снижает риски развития болезни, в то время как высокий уровень свинца, мышьяка и кадмия, напротив, повышает.

Никель влияет на количество железа, усваиваемого организмом из пищи, и необходим для выработки красных кровяных телец и синтеза гемоглобина.

Хорошие источники никеля: чечевица, овес, спаржа, грибы, груши, горох и орехи.

Селен играет важную роль в функционировании иммунной системы и воспроизводстве, а также помогает предотвращать повреждения клеток и тканей.

Источники: бразильский орех, семечки, рыба, мясо и яйца.

Если в организме человека уровень мышьяка и кадмия превышен, то риск заболеть раком поджелудочной железы увеличивается в 2-3,5 раза. Свинец увеличивает этот риск вообще в 6 раз.

Наверное, вы спросите, в каких продуктах содержится свинец, кадмий и мышьяк? Конечно, какую-то часть яда можно обнаружить где угодно. Так, свинец больше всего накапливается в рыбе, моллюсках и ракообразных. Кадмий – в рыбе и даже какао-порошке. Мышьяк – в рыбе, воде и вине. Но лучше бросьте курить. В целом курение является причиной трети всех случаев рака поджелудочной железы, а табак содержит кадмий – элемент, который и ранее связывали с этим заболеванием. А еще: почаще ешьте омлет с грибами – в яйцах много селена, а в грибах – никеля.

zdr.ru