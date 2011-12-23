Каша — радость наша

Каши издавна считались традиционной славянской едой. Однако последние годы каши из нашего рациона стали вытесняться новыми модными продуктами: разнообразными крупяными хлопьями, батончиками, мюсли. Возвратиться к традиционному приготовлению каш призывают ученые из Национального института рака в городе Роквилл (США).

Они пришли к выводу, что регулярное включение в рацион отварных круп, а попросту каш, увеличивает продолжительность жизни на 20%.

Такой оптимистический вывод им позволило сделать исследование, проведенное с участием 400 тыс. добровольцев. Все они в течение почти 20 лет регулярно заполняли специально разработанные анкеты. По прошествии времени выяснилось, что участники, регулярно употреблявшие каши, значительно реже умирали от раковых заболеваний. У тех, кто каждый день съедал не меньше 25 граммов крупы (мужчины — 29 гр. и женщины — 25 гр.) риск умереть от любой причины уменьшался более, чем на 20% по сравнению с теми, кто съедал ежедневно меньше 15 гр. крупы.

При этом эксперты считают наиболее полезными каши из необработанного цельного зерна: из традиционного овса, гречки, коричневого риса и так называемого «дикого риса». Американские исследователи советуют есть на завтрак каши и тем продлевать свою жизнь.

vegopolis.ru